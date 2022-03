La novela continúa. Tras darse a conocer la crisis en la relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi, la popular modelo prácticamente es noticia todos los días en el país argentino por diferentes sucesos en los cuales está involucrada. Ya sea porque se revela información desconocida hasta el momento del ‘Wanda Gate’ o por alguna publicación de la empresaria. Sin embargo, este lunes, un llamativo acontecimiento que tuvo lugar en sus redes sociales volvió a poner a ambos personajes en la portada de decenas de diarios a nivel mundial.

Todo inició a primeras horas de la tarde, cuando empezaron a circular fuertes respuestas realizadas desde la misma cuenta de la influencer a su última publicación junto al futbolista del PSG. “Tenés que aprender a hacerlo como yo. El chileno calentón por bombacha floja se escapó”, decía uno de los mensajes que aparecieron debajo del video.

No obstante, hubo mucho más. “Icardi ama mi cuerpo en su cama”, “En París se sacó la bombachita y a su casa se fue solita”. “Ese gato de la China solo sabe acostarse con casados. Mauro no es tonto, por eso le contó a Wanda y la dejó a la China como lo que es: un gato regalado”, fuero otros de los comentarios que salieron de la cuenta de Wanda Nara.

Eso sí, ni bien los mensajes comenzaron a viralizarse en diferentes plataformas, fue su amigo, el estilista Kenny Palacios, quien salió al frente para aclarar la situación. Rápidamente explicó que la cuenta de la empresaria había sido hackeada y la estaban “tratando de recuperar”.

Su conversación con la ‘China Suárez’

En algunas de las publicaciones de Nara se evidenciaron conversaciones que mantuvo la misma modelo con la ‘China’ Suárez por mensaje directo, los cuales se dieron antes de que estallara el escándalo por Icardi. En la mayoría de los casos, la actriz respondía a las publicaciones de la empresaria con mensajes hacía sus hijos y también elogiaba a la misma Wanda.

Cabe destacar que, cuando se conoció toda la polémica por el affaire entre Icardi y Suárez, uno de los puntos de los que más se habló fue de la relación de la actriz y Wanda. Estas publicaciones confirmaron que existía una relación amical entre ambas antes de la que representante del delantero se enterara de los hechos.

Los mensajes filtrados entre Wanda Nara y la 'China' Suárez. (Foto: Instagram)

Los mensajes filtrados con Barco

Los picantes mensajes con la ‘China’ Suárez no fue lo único que dio de qué hablar mientras la cuenta de Wanda estuvo hackeada. Y es que además se filtró un supuesto chat con Ezequiel Barco, donde la ‘joya’ de River Plate no paraba de elogiar las historias que publicaba la popular modelo.

“No podés ser tan perfecta”, decía uno de los tantos mensajes que se pudieron apreciar. Es necesario mencionar que ninguno de todos los supuestos mensajes de la flamante figura del futbolista ‘Millonario’ recibió respuestas de la esposa de Mauro Icardi.

Los supuestos mensajes de Esequiel Barco y Wanda Nara. (Foto: Instagram)

Es necesario mencionar que, horas después de lo sucedido, Wanda Nara reapareció y agradeció a quienes la ayudaron a recuperar su cuenta de Instagram. “Gracias a mis amigos que a toda hora me ayudan en todo. Hace dos meses me hackearon Twitter con casi 4 millones de seguidores y aún no pude recuperarlo. ¿Qué buscan?”, escribió en una ‘story’, para luego borrar todo lo publicado por el ‘hacker’.





Recibe nuestro boletín de noticias: te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.





TE PUEDE INTERESAR