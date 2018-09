YouTube es quizás la plataforma más visitada a diario. Millones de personas entran al citado portal para no solo ver videos de sus artistas favoritos, sino también para observar lo que hace Lionel Messi dentro de los terrenos de juego. Por ejemplo, el pasado fin de semana le marcó un doblete al Huesca por la Liga Santander.

Aunque, en las últimas horas se han vuelto viral en la red imágenes de la imitación del astro argentino en el programa Showmatch del conocido Marcelo Tinelli.

Resulta que Tinelli se encontró con Messi en los vestuarios de la Selección de Argentina y allí se pusieron hablar sobre el desempeño de la albiceleste. Lo que conversaron ya tiene miles de vistas en el portal de YouTube.

"Yo no bailé a nadie. No bailé a Croacia, ni los 'nigerios' ni a los 'islandios'. (...) No me hables de copas. Es otro lío este. No digas que eres mi amigo porque luego dicen que pongo a mis amigos en la tele. Que conduces Showmatch porque eres mi amigo", le comentó 'Leo'.

De otro lado, Lionel Messi no será parte de los amistosos de su país ante Guatemala y Colombia por fecha FIFA. Previa coordinación con el cuerpo técnico interino, prefirió no ser tomado en cuenta para los referidos duelos.