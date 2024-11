Este domingo, Boca Juniors y Sarmiento de Junín se enfrentan por la fecha 22 de la Liga Profesional, con objetivos opuestos, pero con la necesidad de ambos de sumar puntos. Los ‘Xeneizes’ llegan con un ánimo renovado tras su última victoria por 4-1 contra Godoy Cruz en la Bombonera, que marcó el primer triunfo bajo la dirección de Fernando Gago. Por ello, van en busca de una segunda victoria consecutiva para seguir escalando posiciones en la Tabla Anual y así pelear por la clasificación a la Copa Libertadores 2025; además, tienen la oportunidad de acceder a este torneo internacional si gana la Copa Argentina 2024, donde está en semifinales ante Vélez. A continuación, revisa a qué hora juegan y en qué canales se podrá ver el compromiso que se juega en La Bombonera.

Por su parte, Sarmiento atraviesa un momento complicado, siendo el peor equipo del 2024 en la Primera División. Se encuentra en el último lugar de la Tabla Anual con apenas 21 puntos, producto de su rendimiento en la Copa de la Liga y en la Liga Profesional, y en la última jornada sufrió una derrota por 1-0 frente a Atlético Tucumán.

La última vez que ambos equipos se enfrentaron fue el 1 de febrero de 2024, en la segunda fecha del grupo B de la Copa de la Liga. En ese partido, jugado en el Nuevo Gasómetro, ambos equipos empataron 1-1, con goles de Miguel Merentiel para Boca y José Mauri para Sarmiento. Ahora, con la reanudación de la Liga, ambos clubes se juegan mucho en este duelo, especialmente el equipo visitante, que busca mejorar su rendimiento fuera de casa.

El entrenador de Boca, Fernando Gago, viaja a Junín con la intención de lograr su segunda victoria consecutiva. Aunque el equipo mostró una mejora evidente en su última actuación, Gago advirtió que no se confía y que realizará cambios en la formación. En particular, Luis Advíncula y Miguel Merentiel, que no fueron titulares en el partido anterior debido a problemas físicos, volverán al once inicial, con Advíncula reemplazando a Juan Barinaga.

En cuanto a la alineación, el esquema preferido por Gago sigue siendo el 4-3-3, y aunque no se modificarán las características del sistema, sí habrá ajustes en los nombres. La principal duda es quién dejará su lugar en el ataque entre Exequiel Zeballos, Brian Aguirre o Edinson Cavani, después de que los tres anotaran en la última victoria. Además, Gago contempla la posibilidad de dar minutos a Milton Delgado, quien podría ingresar en lugar de Tomás Belmonte o Ignacio Miramón. El partido será arbitrado por Leandro Rey Hilfer.

Boca Juniors venció a Godoy Cruz en la jornada pasada.





¿A qué hora juegan Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento se jugará este domingo 10 de noviembre desde las 9:30 p.m. en países como Argentina, Brasil y Uruguay. En Perú, Colombia y Ecuador se disputará dos horas más temprano, a las 7:30 p.m.; mientras que, en Venezuela y Bolivia, el choque empieza a las 8:30 p.m. No te lo puedes perder.

¿En qué canales ver Boca vs. Sarmiento?

Boca vs. Sarmiento será transmitido a través de ESPN para toda América Latina, así como también por la plataforma streaming de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Pelota Libre ni Fútbol Libre TV, señales piratas. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del esperado compromiso.

¿Dónde se jugará el Boca vs. Sarmiento?

