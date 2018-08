Es un amante del fútbol argentino. Cuando jugaba en el Barcelona se hizo amigo de Pizzi y le preguntaba por todo lo que pasaba en el balompié de ese país. Igual fue cuando jugó en el Brescia de Italia, así como en México. Y ni qué decir cuando entrenaba jugadores albicelestes en el Barcelona. Pep lo quiere saber todo de los argentinos, pero jamás se atrevería a entrenar a su selección. Aquí una respuesta que dio en julio pasado y se hizo viral en YouTube.



"Brasil tiene que ser entrenado por un entrenador brasileño y Argentina tiene que ser entrenada por un entrenador argentino", dijo Pep en julio pasado, entrevistado por ESPN Brasil. Además, el técnico catalán contó que nunca le preguntaría a Dani Alves o un jugador argentino sobre el tema, ni siquiera disfrutando de una cerveza. Imposible para él.



Sin embargo, de contacto fluido con varios compatriotas, fueron algunos de ellos quienes contaron algunas infidencias que ya no son tales. "Yo lo hubiera ido a buscar a él. Se lo dije una vez y me respondió que le gustaría. Es más: lo pondría a él de entrenador y le metería tres técnicos jóvenes al lado para que aprendan, pensando en el futuro", contó César Luis Menotti luego de la designación de Gerardo Martino en reemplazo de Alejandro Sabella.



Post Brasil 2014, en una de sus habituales tertulias futbolísticas, Menotti tanteó a Guardiola. No obstante, el catalán lo tiene claro. Él quiere dirigir a una Selección cuando acabe su carrera en el Manchester City, pero no podría ser Argentina. Ya la tiene tachada. Si quieres ver más videos de YouTube, te sugerimos seguir este enlace.