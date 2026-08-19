Todo listo para vivir una nueva edición del Trofeo Joan Gamper y esta vez un rival africano será la prueba de fuego para los locales. Este miércoles 19 de agosto, no te pierdas el juego de Barcelona vs. Al-Ahly desde las 20:00 hora peninsular por la señal de streaming de Barça Play , que transmitirá a nivel mundial este encuentro por la edición 2026 del mítico trofeo que temporada a temporada le pone fin a la preparación de los blaugranas previo al arranque de LaLiga.

Consulta los canales de TV para ver la transmisión de Barcelona vs. Al-Ahly en vivo y en directo, este miércoles 19 de agosto de 2026, por el Trofeo Joan Gamper. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Gemini)

¿Cómo ver Barça Play EN VIVO, FC Barcelona vs. Al-Ahly?

Barça Play EN VIVO será una de las principales opciones para seguir el partido del FC Barcelona vs. Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper 2026. El servicio audiovisual del club reúne partidos completos, contenidos de temporada, documentales, producciones originales, encuentros históricos y material relacionado con las diferentes secciones del Barça.

Para los encuentros de pretemporada, el FC Barcelona ha establecido el acceso mediante suscripción. Los socios y socias tienen Barça Play incluido entre sus ventajas, mientras que los aficionados que no son socios pueden acceder mediante Culers Premium.

Por ello, aunque la búsqueda incluya la palabra “gratis”, no existe una señal de video abierta de manera general para cualquier usuario sin suscripción. El acceso sin un pago adicional dependerá de la condición o modalidad que tenga cada aficionado.

Barça Play también permite consultar una amplia biblioteca de contenido bajo demanda. Actualmente, la plataforma incluye colecciones como Temporada 26/27, Partidos históricos, Originals, Femenino, La Masia y Canal 24 horas, además de partidos completos y otros contenidos marcados como Premium.

¿Qué es Barça Play?

Barça Play es el ecosistema audiovisual del FC Barcelona. La plataforma concentra contenido relacionado con el club y permite acceder a partidos completos, videos, documentales, producciones originales, entrevistas y material de distintas áreas del Barça.

Actualmente, la plataforma cuenta con colecciones como Temporada 26/27, Partidos históricos, Originals, Femenino, La Masia, Playground y Canal 24 horas. También ofrece partidos completos de temporadas anteriores y encuentros históricos del primer equipo.

Entre los contenidos disponibles aparecen partidos históricos como el Barcelona 5-0 Real Madrid de la temporada 2010/11, el Real Madrid 2-6 Barcelona de 2008/09 y otros encuentros de LaLiga y Champions League. Estos contenidos aparecen identificados como Premium en la plataforma.

¿Cómo acceder a Barça Play?

Los socios y socias del FC Barcelona tienen el servicio de Barça Play incluido entre sus ventajas. Para los aficionados que no son socios, el club ofrece el acceso mediante Culers Premium.

El sitio oficial de Culers permite gestionar la cuenta y consultar las modalidades disponibles, mientras que Barça Play está integrado dentro del ecosistema digital del club.

Una vez iniciada la sesión, el usuario puede ingresar a Barça Play y localizar los contenidos disponibles para su modalidad de acceso.

¿Se puede ver FC Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest por YouTube?

Sí. El FC Barcelona también utiliza su canal oficial de YouTube para transmitir determinados partidos de pretemporada. Sin embargo, el club ha indicado que estas emisiones están disponibles para los usuarios suscritos al Pack Premium de YouTube.

Por ello, YouTube no debe presentarse como una transmisión gratuita abierta para todos. La disponibilidad depende de la suscripción correspondiente.

Barça Play constituye la alternativa oficial del propio ecosistema del club, mientras que YouTube permite acceder a la señal mediante la modalidad Premium anunciada por el FC Barcelona.

¿En qué dispositivos se puede ver Barça Play?

Barça Play forma parte del ecosistema digital del FC Barcelona y puede consultarse desde la web oficial y la aplicación del club. El Barça también promociona su aplicación oficial como una de las vías para acceder a sus servicios y contenidos.

La disponibilidad de determinados contenidos puede variar según la modalidad de suscripción y las condiciones de distribución de cada emisión.

Para quienes buscan Barça Play EN VIVO, lo recomendable es iniciar sesión antes del comienzo del partido y comprobar que la cuenta tiene habilitado el contenido correspondiente.

¿Dónde seguir FC Barcelona vs. Udinese y Nottingham Forest online gratis?

Si lo que buscas es seguir online gratis el Barcelona vs. Nottingham Forest o Barcelona vs. Udinese sin contratar una suscripción, el FC Barcelona también ofrece seguimiento informativo a través de sus canales digitales.

La web oficial y la aplicación del club permiten consultar las principales incidencias, alineaciones, resultados y novedades de los partidos.

Sin embargo, esto debe diferenciarse de la transmisión de video. Para ver el partido completo EN VIVO, las alternativas oficiales anunciadas por el FC Barcelona son Barça Play y el canal oficial de YouTube bajo las modalidades de suscripción correspondientes.