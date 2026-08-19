Boca Juniors y Racing Club se enfrentarán el domingo 23 de agosto, desde las 7:30 p. m. (hora peruana), en el Cilindro de Avellaneda, por la sexta fecha del Torneo Clausura 2026. El clásico será clave para ambos equipos en su lucha por acercarse a los primeros lugares de sus respectivas zonas en el campeonato argentino.

Los xeneizes llegan con un impulso importante tras golear 4-0 a Deportivo Recoleta de Paraguay y avanzar a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde enfrentará a São Paulo de Brasil. Sin embargo, en el torneo local todavía se busca mayor regularidad: suma apenas una victoria en sus primeros cinco partidos y está a seis puntos del líder de la Zona A, Instituto.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena tendrá además algunas bajas importantes para este encuentro denominado el “Clásico Betsson”. El capitán Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino no estarán disponibles, lo que obliga al ‘Vasco’ a realizar modificaciones en su habitual alineación.

Por su parte, Racing Club, integrante de la Zona B, atraviesa un momento más complicado. La Academia solo consiguió 4 de los últimos 15 puntos en disputa, con una victoria, un empate y tres derrotas, y llega al clásico después de tres caídas consecutivas: 1-3 ante Tigre, 1-2 frente a Argentinos Juniors y 0-1 contra Banfield, según recoge el Datero Betsson. En estos cinco encuentros marcó cuatro goles y recibió siete.

Un historial reciente que favorece a Racing

Los antecedentes muestran una tendencia clara antes del clásico. En los últimos cinco enfrentamientos entre Boca y Racing, la Academia no conoce la derrota: suma tres triunfos y dos empates, con seis goles a favor y apenas dos en contra. El último capítulo de esta rivalidad terminó 0-0, por lo que Boca buscará cortar una racha de cinco partidos sin vencer a uno de sus clásicos rivales.

Sin embargo, y pese al buen historial reciente de Racing, Betsson coloca a Boca Juniors como favorito para este nuevo capítulo del clásico. La victoria del Xeneize tiene una cuota de 2.55, mientras que el triunfo de Racing paga 3.05 y el empate se ubica en 2.92.

El partido podrá disfrutarse a través de la plataforma de Betsson. Para acceder a la transmisión, será necesario haber realizado una apuesta en las últimas 24 horas y contar con saldo en la cuenta.

El clásico no solo pondrá frente a frente a dos de los grandes del fútbol argentino: también será una prueba para un Boca que llega fortalecido por su clasificación internacional y una oportunidad para Racing de reaccionar en el torneo local y dejar atrás su actual racha negativa.