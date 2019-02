Brasil vs. Uruguay EN VIVO : horarios y cómo ver por TV el Sudamericano Sub 20 | Rancagua

Brasil vs. Uruguay juegan hoy, 4 de febrero, por la tercera fecha del Sudamericano Sub 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua. El partido iniciará a las 3:30 pm. (horario peruano) y será transmitido por Movistar Deportes en Perú; TyC Sports en Argentina y SporTV en Brasil. Conoce cómo, cuándo y dónde ver fútbol en vivo desde tu celular o TV online para no perderte detalles como goles, jugadas polémicas, videos y más.

Depor transmitirá el minuto a minuto del Brasil vs. Uruguay por del Sudamericano Sub 20 que se juega en Rancagua, donde los brasileños necesitan puntuar para mantenerse vivos en la pelea por el título, después de la derrota cosechada contra Venezuela por 2-0.

Brasil no ha sabido encontrar su lugar en esta fase final, como tampoco lo ha hecho Rodrygo, su gran estrella y próximo jugador del Real Madrid, que en el último partido disputado contra la Vinotinto no logró marcar y fue expulsado después de perder los nervios.

Por su parte, Uruguay , vigentes campeones del torneo, van segundos en la clasificación después de vencer por 0-1 a Ecuador, gracias a un gol de Facundo Batista que bastó para sentenciar un partido lento en el que la Tri no se sintió cómoda.

Brasil vs. Uruguay: alineaciones posibles

Brasil : Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto, Luan, Teté, Marcos Antonio, Marquinhos Cipriano; Lincoln y Jonas. Entrenador: Carlos Amadeu.





: Phelipe; Emerson, Vitao, Walce, Carlos Augusto, Luan, Teté, Marcos Antonio, Marquinhos Cipriano; Lincoln y Jonas. Entrenador: Carlos Amadeu. Uruguay : Renzo Rodríguez; Ezequiel Busquets, Bruno Méndez, Sebastián Cáceres, Edgar Elizalde; Juan Manuel Sanabria, Nicolás Acevedo, Rodrigo Zalazar, Juan Boselli; Darwin Núñez y Nicolás Schiappacasse. Entrenador: Fabian Coito.

¿A qué hora juegan Brasil vs. Uruguay por el Sudamericano Sub 20?

Brasil vs. Uruguay abren la tercera fecha del hexagonal final por el Sudamericano Sub 20 en el Estadio El Teniente de Rancagua desde las 3:30 pm. en Perú y Colombia. A continuación, conoce los diferentes horarios en Latinoamérica y diferentes partes del mundo.

Perú: 3:30 pm.

Ecuador: 3:30 pm.

Colombia: 3:30 pm.

Argentina: 5:30 pm.

Chile: 5:30 pm.

Uruguay: 5:30 pm.

Paraguay: 5:30 pm.

Brasil: 6:30 pm.

Venezuela: 4:30 pm.

Bolivia: 4:30 pm.

España: 9:30 pm.

Japón: 4:30 am. (5 de febrero)

Alemania: 8:30 pm.

Inglaterra: 8:30 pm.

¿Cómo ver el Brasil vs. Uruguay en vivo por app móvil?

▷ Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs. Uruguay vía TyC Sports



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs. Uruguay vía SporTV



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs. Uruguay vía Caracol



▷ Descarga aquí la app móvil para ver Brasil vs. Uruguay vía Movistar Deportes



¿Qué canales transmitirán el Brasil vs. Uruguay en vivo?

Para ver el Brasil vs. Uruguay por el Sudamericano Sub 20 , te dejamos la lista correspondientes para ver fútbol en vivo , diferidos o vía pago por evento. Los mismos se encuentran disponibles en varias plataformas, por ejemplo en señal tradicional de TV; radio, TV por cable, TV satelital, TV por Protocolo de Internet y para móviles y aplicaciones de escritorio.