Arturo Vidal siempre se ha caracterizado por ser un futbolista que no tiene pelos en la lengua cuando le toca pararse frente a los micrófonos. Si siente decir algo fuerte o fuera de lugar, lo dice sin filtros. Bueno, pues, con 36 años nada ha cambiado en el chileno y este fin de semana fue protagonista de unas fuertes palabras hacia Jorge Sampaoli, su exentrenador en el Flamengo y la Selección de Chile.

Sucede que, tras salir del ‘Mengão’ por contar con muy pocos minutos, se fue al Athletico Paranaense y no tardó en debutar. Tras su estreno este domingo, en la victoria por 2-0 sobre Bahía en la jornada 15 del Brasileirao, el mediocampista fue consultado sobre la salida de su exclub y cómo se sentía físicamente, a lo cual respondió con un mensaje directo a ‘Sampa’.

“Me siento muy feliz de jugar. Siempre estuve preparado, solamente que me tocó un entrenador, un perdedor, que no sabe apreciar a los jugadores”, soltó el ‘Rey Arturo’, en clara alusión a los motivos que pesaron para su salida del Flamengo, poniendo por delante al entrenador argentino.

“Pero nada, quedó atrás, estoy feliz que jugué ahora y espero empezar a jugar del inicio en los partidos que vienen y mostrar todo lo que he hecho en mi carrera, que es ganar”, añadió Arturo Vidal, evidenciando que su relación con Jorge Sampaoli nunca fue la mejor, muy a pesar de que trabajaron juntos en el seleccionado chileno.

Recordemos que Vidal fue una de las figuras de aquella ‘Roja’ que salió campeona de América en 2015, con ‘Sampa’ en el banquillo como director técnico. No solo eso, sino que el estratega nacido en Casilda siempre lo respaldó a pesar de sus indisciplinas, como cuando chocó su auto en estado de ebriedad previo al certamen continental que se disputó en Chile.





¿Cómo le fue a Arturo Vidal en el Flamengo?

Arturo Vidal llegó al Flamengo en julio del 2022 tras su salida del Inter de Milán. Desde entonces, el chileno disputó 51 partidos con el cuadro de Río de Janeiro, donde marcó 2 goles y sirvió 3 asistencias. En cuanto a títulos, ganó dos y ambos el año pasado: la Copa de Brasil y la Copa Libertadores. No corrió con la misma suerte en la Recopa Sudamericana –perdió ante Independiente del Valle por penales– y el Mundial de Clubes –quedó en tercer lugar–.





