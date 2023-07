Comienza una nueva semana y con eso la posibilidad de tener más capítulos de la novela en la que están enfrascado Kylian Mbappé y el París Saint Germain. Desde que el delantero se mostró en rebeldía respecto a su decisión de no renovar su contrato más allá del 2024, el elenco parisino tomó una postura opuesta y, con las declaraciones firmes de Nasser Al-Khelaïfi, todo hace indicar que no aflojarán. No obstante, este lunes 17 de julio será un día clave para ambas partes: el nacido en Bondy se sumó a los entrenamientos con el resto del plantel y podría haber un cambio en el panorama de su futuro.

Al-Khelaïfi dijo hace unas semanas, durante la presentación de Luis Enrique como nuevo entrenador, que si Mbappé no renovaba su vínculo contractual, estaría obligado a ser vendido en este mercado de pases. No solo, pues el presidente del PSG le dio un tiempo prudencial para que meditara su decisión: diez días. Dicho tiempo terminó el último domingo 16 y posiblemente esta semana tengamos novedades definitivas.

Cuando ‘Kiki’ pase los exámenes médicos correspondientes y empiece a trabajar con Luis Enrique, Al-Khelaïfi estará cerca, según ha informado el diario L’Équipe. La citada fuente no descarta que el atacante tome un primer contacto con el mandamás del club, con la intención de tender puentes y por fin llegar a un acuerdo definitivo. Claro, eso en el mejor de los casos.

L’Équipe añade que, de darse este diálogo directo, el futbolista de 24 años no va a cambiar sus planes de no continuar en el PSG cuando termine su contrato en junio del 2024. Por otro lado, en Francia han tomado conocimiento de que el entorno del futbolista está preocupado por su inestable futuro y también están a la expectativa de que esto se solucione pronto, sea cual sea el desenlace.





Mbappé en Japón para la pretemporada

Todo hace indicar que, de momento, mientras que Kylian Mbappé y Nasser Al-Khelaïfi no se reúnan a solas, el jugador será parte de la pretemporada del PSG en Japón, la misma que comenzará este fin de semana con una serie de amistosos. Luis Enrique, por su parte, ya sabe que por ahora puede contar con el francés.

Por otro lado, RMC Sports, en su edición de este fin de semana, abrió la interrogante de si el cuadro de la capital de Francia estaría dispuesto a mantener a Kylian en el banquillo de suplentes, como una coartada desesperada para presionarlo a renovar. Sería muy arriesgado, pero podría funcionarles, sobre todo si tomamos en cuenta que a mediados del 2024 se jugará la Eurocopa de Alemania y el delantero no querrá llegar sin ritmo futbolístico.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.