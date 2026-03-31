Brasil vs. Croacia este martes en Orlando. (Foto: Getty Images)
Brasil vs. Croacia este martes en Orlando. (Foto: Getty Images)

vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el en preparación para el Mundial 2026. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? ESPN tiene los derechos de transmisión para toda Latinoamérica y su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este martes 31 de marzo desde las 7:00 p.m. (hora en Perú) y comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile, mientras que seis horas más en España.

Brasil vs. Croacia este martes en Orlando. (Video: CBF)
Brasil vs. Croacia este martes en Orlando. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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