El estadio Monumental Banco Pichincha fue escenario de uno de los momentos más anecdóticos para Sudamérica: Carlo Ancelotti debutó como DT en las Eliminatorias al Mundial 2026. Sí, el estratega italiano hizo su primera presentación en Brasil vs. Ecuador, dejando un empate sin goles (0-0) como resultado final. Como era de esperar, esta noticia dio la vuelta el mundo y él también dejó una crítica por el estado del campo en la ciudad de Guayaquil.

En un partido muy bien jugado por la defensa de Ecuador, Brasil también exhibió la necesidad de trabajar muchos aspectos como es el tema ofensivo. A pesar de algunas variantes, no pudieron ser efectivos, dejando un trago amargo para ‘Carletto’ porque todavía no aseguran su cupo para el próximo Mundial, objetivo por el cual fue elegido para el cargo.

Eso sí, el DT evitó alguna crítica para sus dirigidos: “Fue un muy buen partido a nivel defensivo, vi al equipo mejor con la pelota, con un juego un poco más fluido. Al final, fue un buen empate y nos vamos satisfechos, con confianza para el próximo partido”.

A su vez, agregó: “Creo que las condiciones fueron complicadas para hacer un juego más elaborado. Creo que tuvimos buenas oportunidades con Vini y Casemiro en el segundo tiempo. Sí, podríamos haber estado mejor en ataque, pero también hay que tener en cuenta la fuerza del rival. Ecuador jugó un buen partido, al igual que nosotros”.

En su primer contacto con un campo de Sudamérica, Ancelotti no dejó pasar las críticas sobre el estado del Monumental Pichincha. Este problema se hizo más notorio en cada intento de ataque: “Como dije, faltó un poco más de ataque. Ecuador defendió bien, no fue tan sencillo encontrar espacios entre líneas, hubo dificultad en la salida, y no siempre tuvimos el balón limpio en el último tercio. No quiero poner excusas, pero el campo no estaba en condiciones ideales para jugar“.

Pensando en el próximo duelo ante Paraguay como locales, el DT dejó claro que la imagen cambiará: “Creo que tendremos más condiciones para controlar el juego. Tenemos que hacer un partido con más ritmo, movilidad e intensidad. Creo que así lo haremos en nuestra casa“.

¿Cómo reaccionó la prensa brasileña?

Como era de esperar, la expectativa del debut de Carlo Ancelotti iba a ser muy alta en Brasil. Sin embargo, el empate también dejó un sinsabor entre los espectadores del país del ‘Scratch’ que brindaron distintos titulares en los portales locales, algunos fueron más duros que otros.

El portal O’Globo realizó un análisis que tituló como “Seguridad defensiva y pobreza ofensiva”, resaltando que se fallaron muchas ocasiones de gol, aunque también se encontraron con la solidez defensiva de Ecuador. Por el lado de ‘O Tempo Sports’, mencionaron el empate “sin goles y sin inspiración”.

‘Lance’ mencionó que el resultado dejó un Brasil “sin brillo” en el debut de ‘Carletto’. En el caso de ‘GloboEsporte’, uno de los más leídos en el país, no fueron tan críticos y solo calificaron la actuación del ‘Scratch’ como un resultado “tibio”.

