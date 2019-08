¿Quieres salir? No es tan fácil: Presidente de Santos pone trabas al fichaje de Cueva a Botafogo

La novela de Christian Cueva parece recién empezar. El futbolista peruano aun no suma minutos luego de la Copa América de Brasil y su futuro parece estar lejos del Santos. Botafogo es el gran favorito para hacerse de sus servicios; sin embargo, desde el 'Peixe' no lo dejarán tan fácil.

El presidente del club, José Carlos Peres, descartó este lunes la posibilidad de prestar a Cueva. El único medio por el que se le permitirá salir será por medio de una compra.

"No hay interés en prestar. Cueva solo se va si es por una buena propuesta. Pertenece al club, lo contratamos hace poco. No quemaremos lo que nos pertenece, no prestaremos, es un jugador de nivel. Estamos a la espera de propuestas. Si surge una propuesta, está bien, tiene que satisfacer a Santos. No está en nuestra mente pedir prestado a este jugador ” , dijo Peres.

Según informa la prensa de Brasil, Eduardo Barroca, entrenador del Botafogo , tiene real interés por el ex volante de Alianza Lima. La idea era aplicar la opción de préstamo de inmediato para que juegue esta temporada; sin embargo, Santos empieza a cerrarle las puertas a la posibilidad.

Al ser tomado en cuenta por Jorge Sampaoli en esta segunda parte del año, el seleccionado peruano podría encontrar un nuevo club y saltar al campo de inmediato. Así lo explican las reglas del Brasileirao.

Cueva se convirtió en el segundo fichaje más caro de la historia de Santos, solo por detrás de Leandro Damiao, constando 26 millones de dólarea la club, los cuales serán pagados a partir del próximo año al Krasnodar ruso.

