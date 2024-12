Después de seis años ininterrumpidos en el fútbol de Arabia Saudita, André Carrillo decidió cambiar de rumbos tras rescindir su contrato con Al Qadisiyah, club al que había llegado luego de su exitosa estadía en Al Hilal. Mientras estaba negociando su salida, recibió un inesperado audio de WhatsApp desde Brasil. “‘Negra’, te necesito aquí en el club, vente”, escuchó la ‘Culebra’. Era Ramón Díaz, quien un par meses atrás había asumido como entrenador del Corinthians con el objetivo de salvarlo del descenso. Lo necesitaba, por lo que él le respondió al instante: “‘Profe’, yo estoy listo, cuando usted me diga yo voy”.

Carrillo fue consciente de que el nivel de exigencia sería muy diferente al que había vivido en el fútbol saudí, no solo por lo que significa el ‘Timão’ como uno de los grandes de Brasil, sino también por la delicada situación que atravesaba la institución en el Brasileirao. Precisamente por eso el ‘Pelado’ lo llamó, pues ya lo había dirigido en Al Hilal y necesitaba a gente de su confianza para cumplir el objetivo de la permanencia.

Cuatro meses después de aquel audio de WhatsApp, Corinthians no solo concretó su salvación, sino que atraviesa uno de sus mejores momentos de la temporada al registrar ocho triunfos consecutivos en el Brasileirao, los cuales le permitieron asegurar un lugar en la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Además, pese a que le costó coger ritmo de competencia y adaptarse al rigor del fútbol carioca, Carrillo cerró un gran semestre y terminó siendo importante dentro del 4-3-1-2 de Díaz.

Jugando como interior por derecha, la ‘Culebra’ fue de menos a más y pudo superar los altibajos que tuvo en algunos pasajes de la campaña, en gran medida porque no había tenido una pretemporada acorde a lo que demanda el fútbol brasileño. Incluso, en una charla con el programa En Carne Propia, lo confesó: “Yo cuando llegué no estaba habituado porque jugaban cada tres días, no tenía tiempo para descansar. Por eso el Brasileirao es una liga muy competitiva y de alto nivel”.

A falta de una jornada para que termine la temporada, André Carrillo lleva 18 partidos con Corinthians, en los cuales fue titular en 10. Si bien la eliminación a manos de Racing en semifinales de la Copa Sudamericana fue un duro golpe para el plantel, dicha caída les permitió unirse como grupo para enfocarse en salvarse del descenso. Ramón Díaz, que había llegado cuando el equipo estaba en el puesto 17 y tenía solo dos triunfos, llevó al ‘Timão’ hasta la séptima casilla y con el premio de estar en la siguiente Copa Libertadores.

Competición Partidos Titularidades Goles Asistencias Minutos jugados Brasileirao 12 7 - 2 664′ Copa Sudamericana 4 3 - - 211′ Copa de Brasil 2 - - - 63′

‘Culebra’ para rato

Cuando André Carrillo recibió la propuesta formal para unirse a Corinthians, no lo pensó dos veces. “Cuando me llamaron, me dieron la oferta y supe que era Corinthians, era imposible decir que no, por lo gigante que es este club”, reveló. A su vez, sabía que Paolo Guerrero había sido el último peruano en estar en el ‘Timão’, a quien muchos lo consideran un ídolo por su gol clave para ganar el Mundial de Clubes del 2012: “Hablé con él antes de llegar, me dijo que iba a disfrutar mucho por la hinchada”.

La ‘Culebra’ sabía que no podía relajarse. Mientras que en Arabia Saudita la hinchada no aprieta en las derrotas o no existe la misma presión que en Sudamérica, en Brasil todo se vive al máximo y más en las condiciones en las que estaba el club. André ya tenía experiencia jugando como volante, solo que bajo otro rigor. Poco a poco fue interpretando los requerimientos del fútbol brasileño y superó las dificultades gracias a su calidad. Lo que mostró en el último 3-0 sobre Bahía grafica parte de esto: dio una asistencia, completó 50 de sus 52 pases (96 %) y generó tres grandes acciones de peligro.

Su vínculo con Corinthians vence a finales de julio del 2025, pero se sabía de una clausula de extensión por objetivos cumplidos, por lo que es casi un hecho que esta se hará efectiva pronto. El jueves, en una entrevista con el programa Meu Timão, el director ejecutivo Fabinho Soldado detalló los alcances del próximo acuerdo. “Ya comencé las conversaciones con el agente, es de nuestro interés extender el contrato. Es un contrato que ya tiene disparador, metas, y ya estaría renovado. Teníamos ese cuidado, esa seguridad, conocíamos la talla del jugador, no nos sorprende (su nivel)”, comentó.

La próxima temporada será todavía más exigente para Carrillo. En Brasil hay poco tiempo de descanso debido a los torneos estaduales, por lo que el curso regular para Corinthians comenzará el 15 de enero con el Campeonato Paulista, donde visitarán al RB Bragantino. Con una pretemporada bien hecha y el reto de subir la vara por lo que vivieron a lo largo del 2024, la ‘Culebra’ tiene un desafío interesante para el año que viene. Dependerá de él si ‘pica’ o no.

Una decisión acertada

Para tener una mirada más amplia de lo que fue la temporada de André Carrillo en Corinthians, Depor conversó con Pedro Rodrigues, periodista brasileño y analista táctico del ‘Timão’. Según su mirada, el plantel tuvo un punto de quiebre tras vencer a Palmeiras en el Derby Paulista. “Para hablar del final de temporada de Corinthians, tenemos que hacer un recorte, y ese se da en el clásico contra Palmeiras, precisamente después de la eliminación de la Copa Sudamericana ante Racing. Históricamente, los partidos contra Palmeiras son un punto de inflexión para Corinthians, ya sea para bien o para mal”, apuntó.

En esa línea, explicó cómo este triunfo por 2-0 fue determinante para el conjunto del peruano. “Cuadro día después de la eliminación de la Sudamericana, el equipo de Ramón Díaz tuvo una victoria que nadie esperaba por varios factores: lo mental, la racha de partidos de no vencer a Palmeiras (ocho encuentros, desde septiembre del 2021) y el momento del rival, que llevaba diez partidos invicto. Corinthians ganó y la caída ante Racing quedó en el pasado”, agregó.

Puntualizando en André Carrillo, Rodrigues analizó cómo fue su desenvolvimiento en la idea de juego de Ramón Díaz, quien lo ubicó como interior derecho y le dio varias responsabilidades desde lo táctico. Si bien tenía libertad para desprenderse si la ocasión se lo permitía, no podía dejar descubierta su zona y estaba obligado a hacer un importante recorrido al retroceder. “Carrillo sigue siendo clave para el equipo, jugando como volante por la derecha y siempre poniendo mucho criterio al juego, pausando, acelerando y valorando mucho la posesión”, argumentó.

A pesar de que asumió la dirección técnica de Corinthians en un momento crítico, el ‘Pelado’ tuvo el tacto para implantar su sistema y los jugadores la adoptaron como suya desde los primeros partidos. Cuando Carrillo llegó, si bien lo llevaron de a pocos, entendió lo que esperaban de él. “Ramón y Emiliano Díaz (su hijo y asistente) nunca cambiaron de sistema de juego. El plan A de Corinthians siempre fue el 4-3-1-2, con un rombo en el medio campo. Sí hubo una variación determinante en el triunfo sobre Criciúma, donde por momentos cambiaron a un 5-3-2″, comentó el periodista paulista.

Volviendo a André Carrillo, Pedro Rodrigues destacó cómo poco a poco fue ganándose la titularidad en Corinthians, entendiendo bien las exigencias de una hinchada golpeada por estar peleando el descenso. “André es un crack, esa es la verdad. Él no llegó con mucho glamour, todo lo contrario, incluso porque firmó con Corinthians días después de Memphis. Pero poco a poco se fue ganando su lugar en el equipo y hoy es titular indiscutible”, remarcó.

En cuanto a la mirada de la hinchada, Rodrigues hizo énfasis en el compromiso que tuvo Carrillo para dejar que su rendimiento hable por él, más allá de las palabras. “En Brasil tenemos una expresión futbolera que dice: ‘La cancha habla’; Carrillo fue en esa dirección. Llegó de Arabia y empezó jugando poco, mucho más por una cuestión física. Cuando se puso a pleno, ganó la titularidad. Y como ya lo mencioné antes: Corinthians no tiene otro jugador con sus atributos. Sin él, la característica del equipo cambia muchísimo”, explicó.

Finalmente, el comunicador paulista valoró la relación de André Carrillo y Ramón Díaz, además de lo que se viene para el 2025 cuando el volante nacional arranque la campaña con una pretemporada completa. “La llegada de Díaz y Emiliano fue clave, ya que habían trabajado con él en Al Hilal. En cuanto a su posición, él ya venía jugando como volante por derecha en Arabia. El cuerpo médico también respetó su cuestión física, eso fue importante. Carrillo está cerca de su plenitud física, pero claro, una buena pretemporada tiene su valor”, sentenció.

Dentro de poco André Carrillo extenderá su contrato con Corinthians. (Foto: Getty Images)





