Kevin Serna vive un momento dulce en su carrera futbolística. El extremo colombiano-peruano, actual figura del Fluminense en el Brasileirao, marcó recientemente un gol crucial (ante Criciúma) que evitó el descenso de su equipo, desatando la alegría de los hinchas y consolidando su posición como una de las piezas clave del club carioca. Sin embargo, su nombre no solo resuena por sus logros en el campo. En una entrevista reciente con el medio colombiano Blu Radio, Serna se refirió entre risas a la posibilidad de representar a la Selección Peruana bajo la dirección de Jorge Fossati, aclarando que, aunque tiene la nacionalidad, no cumple con los requisitos de la FIFA para defender a la Blanquirroja.

El ex Alianza Lima fue consultado sobre un hipotético interés de Jorge Fossati para convocarlo. Entre risas, el futbolista descartó tal posibilidad y explicó las razones de forma clara: “Matemáticamente, o bueno, como se dice por reglas, creo que yo no cumpliría, porque tengo entendido que para representar a un país o a una selección, hay que haber vivido en ese país 5 años seguidos, y yo no lo cumplí”, señaló Serna.

El jugador recordó que le “faltaron seis meses” para cumplir con este requisito, pero dejó en claro que no contempla volver al Perú para completar ese período: “Uno como jugador siempre tiene que poner todas las cosas sobre la mesa, evaluar todo. Igual, yo siempre dejo todos los planes en manos de Dios. Como digo, lo que va a ser, será. Así que nada, por algo fue, estoy tranquilo, y las cosas tienen que ser así”, afirmó.





Colombia, el objetivo final





A pesar de las risas y las preguntas sobre Perú, Kevin Serna dejó claro cuál es su verdadero objetivo internacional: jugar por la selección colombiana. Aunque aún no ha recibido un llamado oficial por parte del técnico Néstor Lorenzo, el extremo no oculta su ilusión de vestir la camiseta de su país natal en un futuro cercano.

“Arias, yo siempre lo molesto ahí, que tiene que mover sus influencias”, bromeó Serna, refiriéndose a su compañero en Fluminense y seleccionado colombiano. El delantero sabe que su desempeño en el Brasileirao será clave para atraer la atención de Lorenzo y otros miembros del cuerpo técnico colombiano.

Kevin Serna lleva dos goles con Fluminense en el Brasileirao. El colombiano ha jugado 15 partidos en el campeonato brasileño desde su llegada al ‘Flu’ y ha participado en dos partidos adicionales por la Copa de Brasil. Además, ha registrado dos asistencias con el conjunto carioca.

Kevin Serna registra con Fluminense, hasta ahora, un gol y una asistencia en el Brasileño. (Foto: Agencias).

¿Cómo se dio el fichaje de Kevin Serna por Fluminense?





El cambio en la vida de Serna llegó de forma inesperada. Su destacada actuación con Alianza Lima en la Copa Libertadores llamó la atención de varios clubes, y finalmente, Fluminense se hizo con sus servicios. “Gracias a Dios se dio una oportunidad de enfrentarlos y poder hacer grandes partidos. La verdad que la Copa Libertadores me fue muy bien en lo personal y a nivel grupal también creo que nos fue bien con Alianza Lima”, señaló.

La transferencia fue rápida, más de lo que el colombiano había imaginado, ya que apenas llevaba seis meses en Alianza Lima y tenía contrato por tres años y medio. “No pensé que fuera tan rápido porque con Alianza llevaba seis meses. Entonces, yo decía que íbamos a ver qué pasa, pero cuando vino la oportunidad de Fluminense, no pensé que era verdad. Todo pasó muy rápido, me dijeron que el interés estaba y que si quería la oportunidad, entonces, dije que vamos para adelante. El club ya había llegado a un acuerdo, hice mis cosas y aquí estoy. La verdad, muy contento por estar aquí”, contó.

Kevin Serna anotó gol del triunfo para Fluminense. (Video: SporTV)

TE PUEDE INTERESAR





SOBRE EL AUTOR Renato Cardenas C. Nació en Lima en 1992. Ejerció estudios de traducción y pedagogía, pero su amor por el fútbol hizo que se interesara por el periodismo deportivo. En 2013 entró al Diario Depor para cubrir el campo de las noticias internacionales y desde ese entonces ha ganado mucha experiencia en medios digitales.