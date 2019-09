"No es inteligente aquel que no aprende de sus errores": Santos analiza castigo para Christian Cueva

► Ya es hora de despertar: los decepcionantes números de Eden Hazard que no justifican sus 100 millones



►Alexis regresa al Camp Nou: "Puyol es el mejor que he tenido en mi carrera"



Christian Cueva se encuentra en el ojo de la tormenta. El peruano fue grabado mientras tenía una gresca en las afueras de un club nocturno. "Me defendí de la agresión", justifico, aunque esto no sería suficiente para los altos mandos del Santos FC , que se muestran realmente preocupados por la situación.

Jorge Sampaoli, entrenador del equipo, explicó que el jugador fue suspendido preventivamente del club, entrena de forma diferenciada, pero que la decisión final sobre qué sucedería con él la tomaría las altas esferas. Este lunes, Paulo Autori, superintendente del 'Peixe', concedió una conferencia de prensa.

El exentrenador de la Selección Peruana, reveló que Cueva es un "problema para el club" ya que no se encuentra en los planes del 'Hombrecito' para lo que resta de la temporada.

"He hablado de derechos y deberes. No puedes analizar las cosas de manera aislada. Se debe tener cuidado. Estará en el equipo peruano (para los partidos amistosos ante Uruguay) y estableceremos las cosas con el departamento legal. Tenemos que tener mucho cuidado porque el jugador es un activo del club", explicó.



La pelea de Christian Cueva publicada por periodista brasileño. (Video: @fabianofarah)

"Nadie está juzgando a nadie. Si puedes analizar el contrato de un jugador, hay cosas muy explícitas allí. Admitió lo que sucedió, lo cual es un error. La persona que no es inteligente es aquel que no aprende de los propios errores" , agregó Autori.

Cueva llegó a Santos procedente del Krasnodar ruso en febrero por 7 millones de dólares, monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022, cuando termina su contrato con Santos. El peruano se encuentra en modo de cesión hasta diciembre, pero con compra obligatoria.

Hasta el momento, el mediocampista ha jugado 17 partidos y no ha marcado ningún gol. Sampaoli ya dejó claro que no tiene intenciones de contar con él, luego que no sume minutos desde el 14 de septiembre de este año ante Flamengo.

► ¡Lo mejor del fin de semana! El monstruoso XI ideal de sudamericanos que brillaron en Europa [FOTOS]



► ¡Vía FOX Sports! River Plate vs. Boca Juniors juegan por ida de semis de Copa Libertadores en el Monumental



► Manchester United vs. Arsenal: se ven las caras en partidazo desde Old Trafford por la Premier League



► Mientras hay esperanza, hay vida: Messi entrenó con Barcelona y no está descartado para la Champions League