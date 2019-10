Todo se define hoy: Christian Cueva se reunirá con Paulo Autuori para definir su futuro en Santos

Christian Cueva llegó a Santos procedente de Sao Paulo con la esperanza de ser parte importante del plantel de Jorge Sampaoli; sin embargo, la perspectiva que tenía cambió en unos cuantos meses. Los pocos minutos de juego que tiene y los problemas extradeportivos que lo atacan hicieron que sea dejado de lado.

Hace unas semanas, antes que el jugador se una a la Selección Peruana para enfrentar los amistosos ante Uruguay, el superintendente del 'Peixe', Paulo Autuori, explicó en conferencia de prensa que este se estaba convirtiendo en un "problema para el club", por lo que estaban analizando su continuidad. Todo se define este miércoles.

Según informa la prensa del club, Cueva se reunirá con Autuori para llegar a un acuerdo sobre si continuará o será dejado en libertad para que piense en un nuevo club de cara al 2020. Recordemos que hasta el momento se encuentra suspendido de forma indefinida.

Christian Cueva fue convocado por Ricardo Gareca para los amistosos de setiembre. (Captura y video: Instagram)

El presidente de Santos, José Carlos Peres, explicó que esta conversación será decisiva. "Hablaré con él (Autuori) mañana (hoy) para decidir esto" , explicó.



Cueva llegó a Santos procedente del Krasnodar ruso en febrero por 7 millones de dólares, monto que el club brasileño tiene que pagar en cuotas hasta el 2022, cuando termina su contrato con Santos. El peruano se encuentra en modo de cesión hasta diciembre, pero con compra obligatoria.



Hasta el momento, el mediocampista ha jugado 17 partidos y no ha marcado ningún gol. Sampaoli ya dejó claro que no tiene intenciones de contar con él, luego que no sume minutos desde el 14 de septiembre de este año ante Flamengo.



