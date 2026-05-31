Brasil vs. Panamá. (Foto: Getty Images)
Brasil vs. Panamá. (Foto: Getty Images)

¿Dónde ver Brasil vs. Panamá por el amistoso internacional? ¿En qué canales transmitirán el partido? Según la programación, estos serán los canales con derechos para transmitir este encuentro que se jugará este domingo 31 de mayo: SporTV para todo Brasil, además de Deportes RPC y Canal de Panamá para el territorio panameño. Un detalle a tomar en cuenta: Fútbol Libre TV es considerada una señal pirata, por lo que no la recomendamos como medio para ver este encuentro. Aquí vivirás todos los detalles en Depor desde las 4:30 p.m. (horario peruano, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay). El partido se disputará en el Estadio Maracaná.

Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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