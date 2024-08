Con un nuevo reto para su carrera profesional, Enderson Moreira vuelve a su país para retomar la dirección técnica. El ex DT de Sporting Cristal no pudo obtener el Torneo Apertura 2024 por diferencia de goles y, desde tienda celeste, decidieron ponerle fin al vínculo para lo que resta del año. De esta manera, el brasileño quedó libre para tomar las riendas de otro club y este será el Avaí de la Serie B de Brasil.

“El Avaí Futebol Clube confirmó el nombre de Enderson Moreira como nuevo entrenador del Leão para lo que resta de temporada. Originario de Belo Horizonte, Enderson cumplirá 53 años el próximo mes de septiembre y su último club fue Sporting Cristal, de Perú. El nuevo comandante llega con contrato hasta el final del campeonato estatal de 2025″, se lee en un comunicado de la institución azul.

Lejos de estar en la zona de clasificación para volver a la primera división en el fútbol carioca, Enderson quiere hacer valer su experiencia en el ascenso de su patria. Moreira es más recordado por lograr ascender a tres clubes distintos al Brasileirao (Goiás, América Mineiro y Botafogo) desde la Serie B.

Enderson Moreira es nuevo DT de Avaí de Brasil (Foto: Avaí)

Además, ha tenido también la oportunidad de ser parte de las divisiones menores de Atlético Mineiro y Cruzeiro; precisamente, en este último club también tomó las riendas de la escena principal. En su CV también figuran otros equipos relevantes como Gremio, Santos y Fluminense.

Sporting Cristal significó su primera experiencia lejos de Brasil. Si bien no tuvo malos números (14 victorias, 1 empate y 4 derrotas), el estratega no supo ganar en partidos claves. Por ejemplo: la eliminación prematura de la Copa Libertadores en fase 2, donde cayó en Bolivia por 6-1 ante Always Ready. Además, la goleada que sufrió de 4-1, en el Torneo Apertura, ante Universitario de Deportes.

Moreira llegará a un club que también es conocido en el medio peruano, recordando el paso de Paolo Guerrero en el año 2022; precisamente, aquella temporada fue la última del equipo en la máxima división. La misión será volverlo a lo más alto, un aspecto que Enderson domina, según su palmarés.





Números y despedida de Enderson Moreira en Sporting Cristal

En su despedida, el estratega de 52 años también tuvo palabras para los aficionados rimenses. “Yo he sido informado sobre el fin de mi ciclo de trabajo y aquí estoy para expresar mis agradecimientos a Sporting Cristal, al equipo de futbolistas, a todo el staff y también a los hinchas, que siempre nos apoyaron, incluso en los momentos más difíciles”, apuntó.

“El equipo produjo mucho, el trabajo estuvo muy bien hecho y es triste que no hayamos ganado el título del Apertura por un simple detalle que ha sido una pequeña diferencia de un solo gol, pero el equipo está muy bien preparado y peleará duro en el Clausura. ¡Un fuerte abrazo a todos!”, añadió el ex técnico de clubes como Bahía y Botafogo.

Al mando del club bajopontino, Enderson Moreira dirigió un total de 19 partidos oficiales, entre la Liga 1 y la Copa Libertadores 2024. Sus números fueron los siguientes: 14 triunfos y cuatro derrotas. En el Apertura lograron 40 puntos al igualar que Universitario de Deportes; sin embargo, quedaron en segundo lugar por apenas un gol de diferencia. Fue un golpe muy duro para los rimenses.





