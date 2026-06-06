ESPN transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO el amistoso internacional entre Brasil vs. Egipto ONLINE | GRATIS, a disputarse este sábado 6 de junio. ¿Qué otros canales transmitirán este partido? Toma en cuenta que también se podrá ver por las señales de SporTV y TV Globo en territorio brasileño, además de Disney Plus en su plataforma de streaming para Latinoamérica. El horario de inicio del partido será a las 5:00 p.m. en Perú y Colombia, con dos horas más en países como Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Brasil vs Egipto chocan en amistoso. (Video: CBF)

¿Cómo ver ESPN para seguir el Brasil vs. Egipto desde Perú?

En Perú, el amistoso entre Brasil y Egipto podrá seguirse a través de ESPN, disponible en los principales operadores de televisión por cable como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV. Además, los usuarios podrán acceder a la transmisión online mediante Disney Plus, plataforma que ofrecerá la señal en vivo para dispositivos móviles, computadoras y Smart TV.

¿Cómo ver ESPN para seguir el Brasil vs. Egipto desde Argentina?

Los aficionados en Argentina podrán disfrutar del encuentro mediante ESPN en televisión de paga y también a través de Disney Plus. Ambas plataformas cuentan con los derechos para transmitir el amistoso internacional y ofrecerán cobertura completa antes, durante y después del partido.

¿Cómo ver ESPN para seguir el Brasil vs. Egipto desde España?

En España, la disponibilidad de ESPN depende de operadores y plataformas internacionales que distribuyen la señal fuera de Latinoamérica. Asimismo, los aficionados podrán acceder a servicios de streaming que cuenten con los derechos de transmisión del compromiso entre Brasil y Egipto.

¿Cómo ver ESPN para seguir el Brasil vs. Egipto desde Uruguay?

ESPN forma parte de la programación de diversos operadores de televisión por suscripción en Uruguay. Gracias a ello, los aficionados podrán seguir todas las incidencias del amistoso internacional, además de la cobertura especial y los análisis previos al encuentro.

¿Cómo ver ESPN para seguir el Brasil vs. Egipto desde Colombia?

En Colombia, ESPN está disponible a través de diferentes servicios de televisión de pago y plataformas digitales. Los aficionados podrán seguir el duelo entre Brasil y Egipto tanto por televisión como mediante Disney Plus, que ofrecerá la transmisión en vivo del encuentro.