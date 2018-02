Pasaron casi dos meses para que Miguel Trauco vuelva a ser titular con el Flamengo. La lesión le había costado no haber iniciado en el titularato con Paulo César Carpegiani. El técnico del ‘Fla’ prefirió poner a punto al seleccionado peruano para que se encuentre en forma y no recaiga como se ha visto con otros casos en el cuadro brasileño. Trauco volvió a tener algunos minutos entre semana y, el pasado sábado, tuvo su gran oportunidad ante Fluminense en el clásico de Río de Janeiro. El partido, no obstante, fue para el olvido. Para él y sus compañeros. Y como era de esperarse, no faltaron los comentarios en Facebook.



Flamengo cayó goleado (4-0) por su archirrival y Lance no dudó en criticar la participación del peruano en la banda izquierda. “Desatento en algunas jugadas, el lateral sufrió con los avances de Gilberto. Una pésima actuación que justifica la titularidad de René”, indicó el medio brasileño tras el primer partido del ex Universitario y Unión Comercio.



Sinceramente, no fue su mejor regreso. Y no solo por la goleada. El peruano tuvo un mal día, y tuvo también la mala fortuna de colaborar con el segundo gol de Fluminense, en el marco de la segunda jornada de la segunda etapa del Torneo Carioca, denominada Taca Rio.



A los 18 minutos del primer tiempo, un centro desde la esquina del 'Flu' hizo que la pelota termine en el pecho de Miguel Trauco, que no tuvo mucho tiempo para reaccionar. Del balón se apoderó Pedro, que controló y no tuvo mayor oposición para anotar en el Arena Pantanal.



Luego de varias semanas en las que se pasó en el departamento médico por una lesión en el muslo, Miguel Trauco había sido tomado en cuenta el reciente miércoles en el choque ante el Madureira. Y ahora, como para corroborar que su lesión es parte del pasado, el entrenador Paulo César Carpegiani le dio la confianza para ser titular. No fue el mejor de los inicios, a remontar para la próxima.