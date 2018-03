A través de Facebook , se popularizó un video protgonizado por Julio César, el experimentado arquero brasileño. Lo llamativo es que el portero se robó la atención no por alguna atajada u alguna intervención, sino por una emotiva arenga en su estreno con el Flamengo tras su regreso.

Tal y como se pueden ver en las imágenes de que se difundieron en Facebook, Julio Cesar tomó la palabra previo al choque ante Boavista por el Torneo Carioca. El exfutbolista de Inter de Milán se emocionó a tal punto que llegó hasta las lágrimas mientras era escuchado por sus compañeros.

Este fue el discurso completo que se difundió en Facebook

Hace tres meses atrás llamé a estos dos chicos que están atrás y les pedí que me dejen venir para acá. ¿Por qué? Yo ya estaba acompañándolos desde Portugal. Y quería participar de este grupo, del nuevo, Flamengo. Y me dieron esta oportunidad. Yo lo pedí. Ellos no tuvieron que llamarme. Ustedes no saben el sentimiento que está pasando aquí dentro. Por estar aquí. Reviviendo los momentos en los que comencé. Quiero aprovechar cada segundo con ustedes. Fuera de broma, este grupo es bueno, en serio. Ustedes también. Pero eso no sirve si no estamos concentrados. Enfocados. Respetando esta camiseta, este club que tanto hace por nosotros. Muchachos, miren a su lado la calidad que hay aquí. Les pido que encaren este juego con determinación. Como lo tenemos que encarar, como si fuera un partido de Libertadores. Porque yo sé que este club, él también sabe, los más viejos saben cuánto recibimos, cuánto nos da la gente. Entonces no pierdan la oportunidad"

El Flamengo anunció hace unos meses el regreso del portero brasileño Júlio César, quien a sus 38 años vuelve al equipo de Río de Janeiro por tan solo tres meses y como broche final a una carrera que le llevó a triunfar en clubes europeos como Inter de Milán y Benfica.



"El portero Júlio César está de vuelta en el Flamengo", anunció el conjunto carioca en un comunicado divulgado el lunes. El arquero negó cualquier posibilidad de extender su contrato, por el que percibirá un "salario simbólico", y afirmó que una vez que finalice el Campeonato Carioca cerrará su carrera profesional.