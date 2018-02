El pasado 17 de enero, Ronaldinho dio una noticia que muchos de sus hinchas no querían leer. Y es que el ex Barcelona y AC Milan se retiró del fútbol, y a través de Facebook miles de sus fanáticos le agradecieron por lo regalado al mundo del fútbol. Ahora, el también ex PSG dio un mensaje a sus hinchas.

El popular 'Dinho' es viral por el sentido homenaje que publicó hacia sus hinchas. Además dio un gran anuncio de lo que se viene y los proyectos que afrontará fuera del deporte rey. Nada se detiene para el brasilero.

"Hola. Como todos ya saben decidí terminar mi carrera como futbolista profesional este año. Estoy agradecido por el apoyo que me han brindado y ahora estoy en una nueva etapa en mi vida con una serie de amistosos, se viene un proyecto con una academia y también con la música que es mi otra pasión. En breve se los mostraré", fue lo que dijo Ronaldinho en Facebook.

Rápidamente, el mensaje fue comentado y compartido por gran parte de sus seguidores. ¿Será que se viene un video donde dará inicio a su carrera como cantante? Habrá que esperar.