Renato Gaúcho se encuentra en la lista de los mejores 20 entrenadores del mundo, de acuerdo a diversos ránking a nivel mundial. El brasileño tocó la gloria con el Gremio de Arthur y Luan en la pasada edición de la Copa Libertadores y ahora mantiene el nivel con el cuadro brasileño, que ha sufrido la baja del paraguayo-argentino Lucas Barrios, entre jugadores.



Con un gran cartel a su aval, no es extraño que varios equipos toquen a la puerta de un técnico de renombre en Brasil. Por eso, ante la pregunta de los medios de ese país, Gaúcho fue claro sobre una posible oferta del Flamengo. Él no piensa en eso, pese a que una propuesta económica podría hacerle cambiar de opinión en un futuro inmediato.



“No quiero hablar nada. Yo respeto a quien habla, escribe. Ellos no saben la historia. Estoy preocupado por mi grupo, mi cabeza está totalmente al Gremio. Mi cabeza está totalmente orientada hacia el domingo. Pero el domingo, si ustedes hacen la misma pregunta, tal vez tenga una respuesta diferente”, dijo el entrenador de 55 años.



Ante la especulación, la directiva de Porto Alegre se manifestó sobre el tema. El vicepresidente del club, Duda Kroeff, negó que la institución haya recibido algún contacto del Flamengo y cree en la permanencia de su entrenador, de quien han recibido ofertas de Asia.



"Es el entrenador del Gremio y no hay de qué preocuparse. No llegó nada del Flamengo, del empresario Gerson Oldenburg, el represente de Renato Gaúcho. Él está aquí, con la cabeza aquí. Estoy seguro de que continúa", afirmó el dirigente a los periodistas. Flamengo debería anunciar a su próximo técnico hasta el lunes, a más tardar.