Este domingo 31 de mayo desde las 4:30 p.m. (horario peruano), vs. chocarán en el Estadio Maracaná. ¿Cómo se verá este partido? La transmisión estará a cargo de SporTV para todo Brasil, además de Deportes RPC y Canal de Panamá para el público panameño. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, mientras que arrancará siete horas más tarde en España.

Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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