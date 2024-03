El pasado lunes, el fútbol de Brasil quedó conmocionado por una noticia: Gabriel Barbosa (Gabigol) fue suspendido por dos años. El Tribunal Deportivo de Antidopaje lo declaró culpable de intentar realizar un fraude en el control de antidoping. El futbolista de Flamengo publicó un comunicado donde aseguró que todo es producto de una equivocación, aprovechó en dar su versión sobre los hechos y, por último, afirmó que buscará justicia para eliminar esta sanción.

“Me gustaría hablar y aclarar el juicio que se ha llevado a cabo hoy, en el que fui suspendido por un presunto intento de hacer trampa en una prueba antidopaje”, indicó en en el comunicado compartido: “A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior”.

Asimismo, el delantero brasileño de 27 años señaló que “desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas. Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi club y con los hinchas brasileños”.

“Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior. Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil”, cerró en el escrito publicado.

A excepción de ‘Gabigol’, los otros jugadores de Flamengo se realizaron el examen antes del entrenamiento aquella mañana. Según los responsables de la prueba, después de la actividad, Barbosa los ignoró y se fue a almorzar. Después, tomó el recipiente sin avisar a nadie. Un oficial lo acompañó al baño para la recolección y, al final, lo entregó con la tapa abierta, en contra de las instrucciones.

Este juicio comenzó la semana pasada y, tras una sesión de más de dos horas, el tribunal determinó que sí se trató de manipular el control de antidoping. La votación tuvo un total de cinco a cuatro en contra del futbolista. Sin embargo, los abogados del futbolista todavía pueden apelar antes que el castigo entre en vigencia, en el mes de abril.

Específicamente, se lo acusa de haber violado el artículo 122 del Código de Antidopaje Brasileño, el cual considera fraude o intento de lo mismo en un caso de control. La máxima condena es de cuatro años de suspensión, el doble de lo que se le dio al delantero.

Comunicado de Flamengo sobre la sanción

En un comunicado, Flamengo señaló que ayudará al jugador a presentar un recurso de apelación. “El Club de Regatas do Flamengo, tomando nota del resultado del proceso de su atleta Gabriel Barbosa, en el sentido de aplicar una pena de suspensión de 2 años, hasta abril de 2025, hace público que recibió con sorpresa dicha decisión y que ayudará al deportista a presentar un recurso de apelación ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), al entender que no hubo ningún tipo de fraude, ni siquiera un intento”, apuntó.

‘Gabigol’ se pierde el debut en la Copa Libertadores

Gabriel Barbosa fue suspendido por dos años. Como la sanción entregó en vigor desde el año pasado, fecha en que se realizó la visita, queda automáticamente prohibido de entrenar y participar en los partidos de Flamengo. Por lo tanto, ‘Gabigol’ no está apto para la final del Campeonato Carioca (30 de marzo) ni para el debut del ‘Mengao’ en la Copa Libertadores (2 de abril).





