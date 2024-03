El último lunes, Dani Alves, condenado por agresión sexual a una joven en España, salió en libertad provisional del Penitenciario Brians 2 tras pagar una fianza de un millón de euros que le requería la Audiencia Provincial de Barcelona. El brasileño, quien tiene las cuentas congeladas, ha logrado conseguir esta suma de dinero para salir de prisión luego de catorce meses encarcelado. Luego de su salida del penal, muchas personas se preguntan cómo ha obtenido esta cifra el futbolista. Según informan desde España, uno de sus excompañeros en el FC Barcelona habría hecho el pago.

En un inicio, los rumores señalaban al padre de Neymar como la persona que le prestaría esta cantidad de dinero a Dani Alves, como ya hizo hace unos meses con los 150 mil euros de la indemnización que el tribunal pedía al deportista. Sin embargo, mediante un comunicado, el padre de ‘Ney’ informó que esta vez no apoyarían a su compatriota porque ya existe una condena.

“Como todo el mundo sabe, al principio ayudé a Dani Alves, sin ningún vínculo con ninguna demanda. En este segundo momento, en una situación distinta a la anterior, en la que los tribunales españoles ya se han pronunciado a favor de la condena, se especula y se intenta asociar mi nombre y el de mi hijo a un asunto que hoy ya no nos corresponde. Espero que Daniel encuentre con su propia familia todas las respuestas que busca. Para nosotros, para mi familia, el asunto se acabó”, señaló en un escrito.



En medio de este panorama, causa gran sorpresa quién o quiénes son las personas que han ayudado a Dani Alves a pagar la fianza. Según La Vanguardia, un grupo de amigos le dieron el millón de euros. Y uno de ellos habría sido Memphis Depay, exjugador del Barça y actual futbolista del Atlético de Madrid. Recordemos que el brasileño y el neerlandés coincidieron como ‘blaugranas’ y se hicieron buenos amigos.

En una de sus últimas entrevistas, Depay dejó claro que siempre apoyará a sus amigos y familiares. “También es importante destacar que mi hermano estuvo en la cárcel durante diez años y casi nunca me preguntaron por ello. Sin embargo, sí me preguntaron por Benjamin Mendy y Dani Alves. Ambos estuvieron involucrados en casos penales, pero eso no significa que dejen de ser mis amigos. Ellos son mis amigos”, comentó en ese entonces.





¿Cuáles son las restricciones y prohibiciones para Dani Alves?

Tras pagar un millón de euros de fianza para obtener la libertad provisional, Dani Alves debe seguir una serie de restricciones y prohibiciones en las calles. En primer lugar, tiene prohibido salir de España, por lo que debe entregar su pasaporte español y brasileño. Asimismo, debe comparecer ante el juzgado una vez a la semana. Será todos los viernes o el día hábil anterior en caso de ser festivo, ante la Secretaría de la sección 21.

Dani Alves también tiene prohibido acercarse a la víctima: no puede estar a menos de 1.000 metros de ellos. Tampoco puede comunicarse con la víctima por ningún medio y se le ha impuesto una orden de alejamiento de la discoteca Sutton, donde ocurrió la agresión sexual. Cabe mencionar que deberá proporcionar un número de teléfono para poder ser localizado por las autoridades.





