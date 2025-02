A pocos días para el partido entre Alianza Lima y Boca Juniors, la pelota ya comenzó a rodar en otras canchas. Tras el triunfo por 2-1 sobre Aldosivi, Fernando Gago compareció ante los medios de comunicación y habló de todo, incluyendo a la pregunta vinculada a lo dicho recientemente por Néstor Gorosito, quien minimizó el peso de un estadio como La Bombonera para el encuentro del próximo martes.

En una charla con el programa En Buen Momento, ‘Pipo’ argumentó que dentro del campo son los jugadores los que resuelven y que la hinchada, en este caso la de Boca, no pesará en lo más mínimo. “Lo de la cancha de Boca es todo ‘biri biri’. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. No pasa nada, es once contra once. Es todo sanata lo de la Bombonera”, sostuvo.

Así pues, Fernando Gago fue consultado sobre esto en su reciente intervención ante la prensa y, a diferencia de Gorosito, valoró la importancia de que la hinchada aliente en todo momento al equipo. Si bien el vínculo con el público no es el mejor por cómo viene jugando su equipo, ‘Pintita’ cree que este martes será diferente y sentirán ese respaldo que tanto necesitan.

“Son opiniones que cada uno puede decir. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”, señaló.

Fernando Gago espera clasificar a Boca Juniors a la Fase 3 de la Copa Libertadores. (Foto: Getty Images)

Por otro lado, Gago le dio valor al triunfo sobre Aldosivi, especialmente después de la caída en Lima ante los blanquiazules. Ya que su equipo no está atravesando por su mejor momento, consideró que un resultado así siempre es positivo. De esta manera, recuperando a los jugadores que están entre algodones, espera llegar con un plantel más arenado para el cruce de vuelta contra los ‘Íntimos’.

“Todo resultado positivo ayuda en lo anímico. Vamos a trabajar el partido sabiendo lo que tenemos que hacer. Donde podemos dañar al rival, de lo que creemos que nos podemos enfrentar y a partir de eso, hacer un mejor partido. Vamos a recuperar jugadores y vamos a necesitar a todos para tener el gran partido que tenemos que hacer. Confió mucho en estos chicos”, afirmó.

En esa misma línea, no dudó en volver a poner el peso de la hinchada como un agregado valioso para que Boca Juniors consiga la clasificación a la Fase 3 de la Copa Libertadores. “Es un partido donde necesitamos ganar, sabemos lo que implica jugar la Libertadores. Jugamos en nuestra casa, que es muy importante, y tenemos que aprovechar el envión de la gente para ganar el partido y conseguir la clasificación”, añadió.

Por último, Fernando Gago no cuestionó las críticas de la hinchada desde las tribunas, por el contrario, las respaldó y mostró compresión frente a ese disgusto del público. “Ante la reacción de la gente, hay que decirle que confíen. Es normal lo que hace la gente. Nosotros tenemos una final el martes y vamos a jugarla como tal. Vamos a dejar todo para conseguir un resultado positivo sabiendo lo que significa jugar la Copa”, sentenció.

Alianza Lima registra dos triunfos y un empate en la Copa Libertadores 2025. (Foto: GEC)

¿Cuándo se jugará el Alianza Lima vs. Boca?

Luego del triunfo blanquiazul por 1-0 en Matute, Alianza Lima y Boca Juniors se volverán a ver las caras la próxima semana, por la vuelta de la Fase 2 de la Copa Libertadores 2025. Dicho compromiso está programado para el martes 25 de febrero desde las 7:30 p.m. (con dos horas más en Argentina) y se disputará en el Estadio Alberto J. Armando, popularmente conocido como La Bombonera.

En cuanto a la transmisión del partido, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, además de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del compromiso, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.





