100pre Paolo: Guerrero marcó así en el Internacional vs. Cruzeiro en Brasileirao [VIDEO]

Su gol número 100 con equipos brasileños. Tenía que llegar en el Día de Madre y seguro será un regalo más para ella. Paolo Guerrero llegó a un centenar de tantos en el partido válido en el Internacional vs. Cruzeiro , y que de paso significó la ventaja del equipo ‘Colorado’ sobre el conjunto de Belo Horizonte en un duelo válido por el Brasileirao. Buen gol de nuestro Paolo que demuestra que llegará entonado para los partidos de la Copa América en Brasil.



Un sinfín de oportunidades para el Inter. Remate que era despejo por el arquero, por los defensas, pero que no pudo ser desviado cuando Paolo Guerrero le tocó el turno de pegarle a la pelota. Con una derecha colocada, el ‘Depredador’ apareció en el marcador en el partido.



Paolo Guerrero marcó su segundo tanto en el Brasileirao luego de su anotación frente al Flamengo, su ex equipo. En todo este 2019, el delantero de la Selección Peruana lleva cinco anotaciones, con lo que demuestra que está a punto como centrodelantero.



Internacional trata de subir posiciones en la tabla del Brasileirao, dado que apenas ha conseguido un triunfo en tres encuentros disputados. Un poco irregular.



