Con la finalidad de sacar conclusiones y consolidar el plantel que irá al Mundial del próximo año, Brasil viajó hasta Seúl para enfrentar a Corea del Sur en esta fecha FIFA de octubre. Sin embargo, el conjunto local no fue rival para el poderío de los dirigidos de Carlo Ancelotti, quienes tuvieron en Estevão a su principal figura, despachándose con un doblete para poner el 3-0 parcial. El primero de ellos fue para el 1-0, con una definición fuerte por encima del portero tras recibir una fina asistencia de Bruno Guimarães (13′). El delantero del Chelsea completó su segundo tanto en la etapa complementaria, aprovechando un error defensivo de los asiáticos para quedar mano a mano con la portería rival y definir a placer. Con estos goles, el atacante formado en Palmeiras espera sumar puntos para convencer a ‘Carletto’ de llevarlo a la Copa del Mundo 2026.