'DepredaGOL': Guerrero marcó el 1-0 del Inter ante Cruzeiro y acerca al 'Colorado' a la final de Copa Brasil [VIDEO]

Tridente de oro. El ataque del 'Colorado' no tiene pierde con Paolo Guerrero , Andrés D'Alessandro y Nico López. Sobre los 40 minutos, una genial triungulación entre los tres terminó con gol de golpe de cabeza del 'Depredador', para el 1-0 del Internacional ante Cruzeiro por la semifinal de vuelta de la Copa Brasil 2019 en el Beira-Rio de Porto Alegre.



El uruguayo metió un cambio de juego brillante, de banda a banda. Por la derecha apareció el argentino para centrar con su pierna menos hábil pero igual de precisa, y en el área apareció el 'Depredador', que pidió no ser convocado por la Selección Peruana, precisamente para esto: para anotar.



Paolo Guerrero marcó el 1-0 del Inter ante Cruzeiro y acerca al 'Colorado' a la final de Copa Brasil. (Video: GolTV)

Con un certero cabezazo, el delantero peruano venció al guardameta de Cruzeiro y puso la serie 2-0 a favor del 'Colorado', que se acerca a la gran final del torneo, donde ya espera el Atlético Paranense, que venció por penales a Gremio y espera rival.

LA PREVIA DEL PARTIDO.



Paolo Guerrero lidera el ataque del Internacional que más de dos décadas no clasifica a una final de Copa Brasil. La última vez fue en 1992 donde salió campeón. Por su parte, Cruzeiro ya ha conseguido la Copa, siendo el actual campeón y teniendo el récord con seis títulos.



Lejos del liderato en el Brasileirao y eliminado de la Copa Libertadores, el Colorado apunta toda su artillería al título de la Copa de Brasil, pero primero deberá asegurar su presencia en la final del certamen frente al Raposa, con la misión de conservar o ampliar su ventaja en la decisiva serie. Sigue el minuto a minuto, estadísticas y goles del partido de ida entre ambos equipos.



Cruzeiro, bajo las órdenes de Rogério Ceni, pretende revertir la diferencia aunque el favoritismo no se encuentre de su lado.

"El Inter es un favorito. No tenemos que cargar peso, tenemos que ir con calma, jugar suelto y colocar la pelota en el piso", destacó el ex portero, quien reemplazó a Mano Menezes en el pasado.

