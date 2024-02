Este lunes 5 de febrero, uno de los medios deportivos de Inglaterra sorprendió al anunciar que un futbolista de la Premier League ingresó a un programa de rehabilitación por adicción al ‘hippy crack’ (gas de la risa). Eso sí, la alarma en el ambiente del fútbol se activó y todo parece indicar que este no podría ser el único caso. Según revelaciones, el uso del óxido nitroso, es bastante común entre los jugadores, a pesar de que recientes modificaciones legales lo han categorizado como droga de Clase C, teniendo un control más estricto con este tipo de consumos.

El diario The Sun fue el encargado de dar la noticia. Aunque la identidad del jugador no ha sido revelada, se conoce que fue internado en un centro especializado luego de ser detenido por la policía mientras manejaba su vehículo. La fuente citada señala que durante el proceso, se encontraron decenas de tubos de gas en el espacio para los pies.

Cabe destacar que este incidente ocurrió antes de la temporada navideña del 2023 y no desencadenó acciones legales, a raíz de de que no pudo determinar la propiedad de las sustancias halladas. No obstante, preocupó lo suficiente a la familia del futbolista profesional, que pidió ayuda al club previo a su internamiento.

“Su familia se dio cuenta y pidió ayuda al club. Al jugador le dijeron que si quería salvar su carrera, tenía que ir a un centro residencial especializado y buscar ayuda”, mencionó un testigo al rotativo inglés. Sin ninguna duda, una situación que pone en alerta a la Premier League, puesto que el futbolista se encuentra sometido a un proceso de desintoxicación similar al que se usa contra sustancia como el alcohol o las drogas.

“Básicamente, está en proceso de desintoxicación. Es el primer futbolista de la Premier League en recibir tratamiento por adicción al óxido nitroso pero, dado lo extendido que está su uso entre los jugadores, es poco probable que sea el último”, añadió la persona en cuestión, quien no quiso dar a conocer su identidad.

Futbolistas de la Premier League en la mira

Luego de darse a conocer este caso, diferentes futbolistas de la Premier League se encuentran en la mira. Kyle Walker, Jack Grealish, Leon Bailey, Raheem Sterling, Mesut Ozil, Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette, Matteo Guendouzi y Dele Alli han sido algunos de los jugadores que fueron vistos inhalando este gas, resaltando una tendencia preocupando en el fútbol profesional.

Es necesario mencionar que el periódico británico The Sun acláro que ninguno de los futbolistas mencionados es el que se encuentra en rehabilitación, pero señaló que los riesgos asociados al consumo prologando de esta sustancia es potencilamente mortal, incluyendo ataques cardíacos, derrames cerebrales, depresión, pérdida de memoria y daño a los nervios.

“Una estrella de la Premier League celebró recientemente su cumpleaños y gastó casi 12 mil dólares en tubos. Está sucediendo en todos los clubes y algunos de los que lo utilizan son jugadores muy conocidos. No estoy seguro de que alguno de ellos sepa que ahora es una droga de Clase C”, reveló la fuente al medio deportivo.

¿Qué es el gas de la risa o ‘hippy crack’?

El óxido nitroso, más conocido como el ‘gas de la risa’, se ha convertido en una droga de moda en diferentes partes de Europa. Según el Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías, esta sustancia tiene efectos “psicoactivos”, los cuales producen euforia, relajación y disociación.

Del mismo modo, la institución mencionada señala que esta droga es barata y fácil de conseguir. Eso sí, Alexis Goosdeel, director del EMCDDA, sostuvo que cada vez se observa que “un consumo más frecuente o más intenso de gas aumenta el riesgo de daños graves, como daños en el sistema nervioso”.





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Carlo Ancelotti y su concepto sobre ser entrenador de fútbol