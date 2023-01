La ausencia de los más recientes campeones del mundo de la selección brasileña (Corea y Japón 2022) y otros cracks de la actualidad en el velorio de Pelé, quien fue sepultado el último martes 3 de enero tras una batalla contra el cáncer, fue tema de mucho debate en las redes sociales, entre aficiónados del ‘Rey’ y periodistas. Uno de los apuntados fue Kaká.

El ex jugador que dejó huella en el Real Madrid y AC Milan de Italia se mostró arrepentido por no haber estado presente en el velatorio de ‘O’Rei’, a través de una carta que publicó en su cuenta de Instagram. “Una persona a la que tengo una enorme admiración y de quien recibí el mayor premio individual de mi carrera (Balón de Oro). Esa noche dije que sólo él podía hacer ese momento el mejor de mi vida”, comenzó así la otra leyenda de Brasil. Y siguió: “Como brasileño y amante del fútbol, mi respeto y admiración seguirá siempre y lamento mucho no haber ido a Santos”.

“He tenido la oportunidad de honrar al Rey en vida varias veces, entre ellas una conversación entre nosotros, amablemente promovida por su hijo. Fue otro momento especial, entre otros, que atesoraré en mi corazón”, expresó Ricardo Izecson dos Santos Leite, mejor conocido como Kaká.

Además, el jugador que debutó en el Sao Paulo, relató que hizo una propuesta a Gianni Infantino para honrar la memoria del único futbolista en ganar tres Copas del Mundo. “Le propuse al presidente de la FIFA poner el nombre de Pelé a uno de los premios otorgados por la FIFA en su gala anual y espero que suceda. Mi solidaridad y respeto a su familia son eternos, al igual que su historia, homenajes y reconocimiento se hacen de diversas maneras. El deber continúa, y seguiré trabajando por el desarrollo del fútbol brasileño, apoyando a las próximas generaciones. Después de todo, además del reconocimiento, el legado del Rey pasa a la posteridad”, se lee en el post de Instagram.

Infantino y su propuesta para honrar a Pelé

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, conversó con los medios de comunicación en el estadio Vila Belmiro, donde miles de personas llegaron a despedir al 3 veces campeón del mundo, y aseguró “es muy importante guardar el recuerdo de Pelé” para que las generaciones futuras.

Pero la revelación más importante tenía que ver con los homenajes que se le han hecho y se le seguirán haciendo a uno de los jugadores más importantes de la historia: “Vamos a pedir que todos los países del mundo tengan al menos un estadio con el nombre de Pelé para que los niños conozcan su importancia”, señaló el presidente de la FIFA.





