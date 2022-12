Pele, una de las máximas estrellas del fútbol mundial, perdió la vida este jueves 29 de diciembre tras una larga lucha contra el cáncer de colón. Esta enfermedad fue detectada desde el año 2021 cuando se encontraba realizando exámenes de rutina postergados por la pandemia. Por esta razón, en el pasado mes de setiembre se sometió a una cirugía con el fin de extirparle un tumor.

Fue el propio Pelé quien se encargó de comunicar las actualizaciones sobre su estado de salud para sus seguidores. En sus últimos días se mostró muy activo resaltando su tono de optimismo a pesar de superar los 80 años de edad. Lastimosamente, fue la enfermedad de cáncer al colon que lo deterioró lentamente.

“Estoy bien, tengo que publicar esto porque existen noticias falsas circulando sobre este asunto. Esto me decepciona, pero no me afectará. Estoy ganando este partido”, afirmó en uno de los últimos mensajes que publicó en redes sociales. El tres veces campeón del mundo deja un gran vacío en el mundo del fútbol.





¿Cuáles son las causas del cáncer de colon?

El cáncer de colon puede presentarse por diversos motivos, pero hay algunas que hacen mayor su invasión al cuerpo. La edad es determinante ya que suele aparecer desde los 50 años. La inclusión de carne roja en la dieta o también procesada puede ser otro factor de riesgo.

Una persona que no acostumbre ser físicamente activa tiene una mayor probabilidad de desarrollar cáncer colorrectal. Tener actividad física de manera habitual a intensidad de moderada a vigorosa puede ayudar a disminuir el riesgo.

El hábito de fumar o tomar demasiado alcohol junto al sobrepeso u obesidad. Además, los antecedentes de pólipos en el intestino pueden convertirlo en un tumor a futuro. También el llevar una vida sedentaria puede sumar números a la posibilidad de padecer este tipo de cáncer, del mismo modo que lo hace el consumo de alcohol en grandes cantidades.

Si se busca detectarlo de manera inmediata, es necesario realizar una colonoscopia. El proceso se basa en introducir una cámara dentro del intestino para ver qué sucede en su interior. Este procedimiento siempre lo pondrá en marcha un profesional. No obstante, es posible optar por otros exámenes físicos como las biopsias, pruebas de biomarcardores del tumor o análisis de sangre.





El cáncer de colon que atacó a Pele

Tras la cirugía de urgencia que se realizó en el año 2021, comenzó a ser monitoreado de manera constante por los médicos. La idea principal era que este no crezca con el paso del tiempo porque la edad era un factor que comenzaba a jugar en contra.

Según la explicación del oncólogo Edwin Montoya, los pacientes que son detectados de manera prematura podrán tener una supervivencia de 5 años con un 90% de efectividad hacia el tratamiento. De ahí que 9 de cada 10 personas que padecen de esta enfermedad sobreviven como mínimo ese tiempo.

El cáncer de colon deteriora la calidad de vida de cada paciente y los lleva al estado crítico. Los hábitos intestinales presentan cambios por lo que suelen aparecer diarreas o estreñimiento inusual. El paciente, igualmente, puede advertir un cambio en la consistencia de sus heces, debido al sangrado rectal.

Sumado al cáncer de colon, Pele también vio el deterioro de su salud por problemas relacionados a la columna, cadera y una rodilla que redujeron su movilidad en buena medida y obligaron a pasar por el quirófano. El tricampeón también había sufrido algunas crisis renales por las que fue hospitalizado. El pasado 29 de noviembre fue hospitalizado por una hinchazón general.

Aquel día también se habló de insuficiencia cardiaca con complicaciones de edema generalizado e insuficiencia cardiaca y que su personal médico mostró preocupación debido a que su tratamiento de quimioterapia no estaba teniendo los resultados esperados. Para ese momento, era un secreto a voces en Brasil que tenía daño en el riñón y una falla pulmonar de las que difícilmente podría recuperarse.

El pasado 22 de diciembre, el diario Folha de Sao Paulo informaba que la condición médica del astro brasileño de 82 años había empeorado en las últimas horas y que su cuerpo no estaba respondiendo de la mejor manera al tratamiento que recibía como consecuencia del cáncer de colon.





Recibe nuestro boletín de noticias : te enviaremos el mejor contenido deportivo, como siempre lo hace Depor.