Las promesas en el fútbol muchas veces terminan siendo una moneda al aire, especialmente cuando el talento no es suficiente para triunfar en la élite. Eso lo sabe perfectamente Jesé Rodríguez, quien durante los últimos años ha vivido una doble vida, entre el personaje que quiere ser futbolista y el otro, que destaca por sus declaraciones polémicas y revelaciones hilarantes. Bueno, pues, el delantero español lo volvió a hacer.

El canterano del Real Madrid que en el 2014 dijo que había “soñado con ganar el Balón de Oro en cuatro años”, hoy tiene una nueva vida en el Ankaragücü de la Superliga de Turquía. Desde ahí, en diálogo con ‘El Larguero’ de la ‘Cadena SER’, comentó sobre su presente y de un tema muy sensible para los madridista: la frustrada llegada de Kylian Mbappé en el pasado mercado de fichajes de verano.

Ya hace unos meses lo había dicho pero volvió a insistir con su versión. “No, no volví a hablar con él (Mbappé), pero vamos, yo lo tenía claro porque él me dijo que se iba. Me lo dijo a mí y se lo digo a más gente: a los que hablábamos español. Yo creo que fue más una presión personal que profesional”, comentó Jesé.

Según su versión, el delantero del París Saint Germain, cuando coincidieron durante la temporada 2018-19, le había dicho que se marcharía al Real Madrid. Finalmente eso no se dio y terminó siendo una sorpresa para todos los que creyeron que el fichaje de ‘Kiki’ al cuadro madrileño ya estaba cerrado.

“Todos los jugadores toman decisiones, pueden equivocarse o aceptar la decisión. Pero la gente no puede intervenir. Por ejemplo, el presidente de Francia no te puede decir ‘’no te vayas aquí, te tienes que quedar’. En mi opinión, pienso que sintió una presión más personal que profesional para tomar una decisión”, añadió en cuanto a la situación del futbolista y su presente futbolístico.

Jesé Rodríguez compartió vestuario con Kylian Mbappé. (Foto: Getty Images)

La ‘promesa’ estancada

Por otro lado, Jesé dio detalles de su presente y cómo se siente ahora que terminó jugando en el balompié turco. Recordemos que alguna vez fue considerado una de las promesas más destacadas del fútbol español, pero su trajinada vida nocturna y los escándalos terminaron por deteriorar su pobre carrera deportiva.

“Me siento muy bien. Estoy muy contento porque estoy llegando a un buen rendimiento, que es lo que yo en lo que yo me prometía al llegar aquí. Mi intención es hacer una buena temporada, solo he firmado un año aquí y luego ya se verá, pero por ahora estoy muy contento, la verdad”, contó el atacante de 29 años.

“Han cambiado muchas cosas, ha pasado tiempo e ido aprendiendo de otros compañeros. He tenido muy buenos ejemplos. Cuando tiene 22 años no le das atención o importancia a algunas cosas a las que se la das con 29. Ves las cosas de otra manera. Lo vas aprendiendo en el camino”, puntualizó.





