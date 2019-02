Del futsal al PSG: vida, éxito y obra de Neymar, el jugador más caro de toda la historia  (PERFIL)

¡No lo neguemos más! El final de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo está cada vez más cerca. En la línea de sucesión al trono del fútbol mundial se postulan varios, pero quizá solo él sea el candidato auténtico, el elegido. Sí, Neymar , el ‘menino’ nacido el 5 de febrero de 1992 en Sao Paulo con un talento que convierte a la pelota en todo un espectáculo. A continuación, el perfil más completo del crack brasileño con su biografía, número de goles y títulos con el Santos, FC Barcelona , PSG y selección.



A diferencia de la mayoría de las estrellas mundiales, el amor de Neymar por el balón no empezó en una cancha de fútbol, sino de futsal. A los 6 años, por la influencia de su padre, que también había sido jugador, el brasileño se unió a las filas del Tumiaru. Uno de sus profesores del Colegio Lupe Picasso lo recuerda bien. “Neymar estaba viciado por el balón, pocas veces vi a un chico con tantas ganas de jugar como él”, explica Darlan Sant'Ana en una entrevista con el diario catalán ‘Sport’.



Tal como cuentan en el seno de la familia de Neymar, se encontraba tan fascinado con el futsal que llegó a pensar que sería su camino de vida. Tras Tumiaru, otros clubes de la ciudad de Santos aparecieron en la carrera del hoy crack del PSG : Portuguesa Santista y Gremetal. ‘Ney’ se hinchó con títulos, goles y fantasía en el fútbol de salón hasta que en el 2003, el histórico ‘Peixe’ tocó su puerta para convertirlo en el ídolo de la era post Pelé.



Zito, excapitán del Santos en la época de ‘O’Rey’, y encargado de reclutar a los grandes talentos, se convenció de fichar a Neymar desde el primer momento en que lo vio conducir la pelota. Pasó a formar parte de las divisiones menores del club paulista, donde duraría seis años antes de dar el salto al primer equipo. En 2019, con solo 17 abriles, los hinchas del ´Peixe’ serían testigos presenciales del debut del jugador que en las siguientes temporadas iba a ser el artífice del éxito a nivel continental.

Neymar jugó en el Santos hasta el 2013. (Getty) Neymar jugó en el Santos hasta el 2013. (Getty)

La Copa Libertadores, su primer gran éxito

Aunque Neymar rompió muchos récords y marcó 136 goles en las seis temporadas que estuvo en el Santos, los títulos a nivel local no lo acompañaron. Nunca se consagró como campeón del Brasileirao, pero si en la Copa Libertadores. Y los hinchas nunca lo pondrán olvidar. Con un juego que sacaba de quicio a los mejores equipos de América, el hoy crack del PSG llevó al ‘Peixe’ en 2011 a ser el campeón de Conmebol luego de 48 años.



En una final a doble partido, Santos enfrentó a Peñarol. La ida acabó 0-0 y en la vuelta, en Brasil, Neymar iba a demostrar el porqué es considerado el futuro del fútbol mundial. Marcó el primero de los goles del 2-1 con que el ‘Peixe’ se impuso sobre los uruguayos. La organización lo eligió como el mejor jugador del torneo y al año siguiente, volvió a hacer de las suyas ante la Universidad de Chile para coronarse campeón de la Recopa Sudamericana. ‘Ney’ ya había cumplido con el hincha blanco y estaba listo para dar el siguiente gran paso en su carrera: llegar a Europa.



Neymar ganó la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana con el Santos. (Difusión) Neymar ganó la Copa Libertadores y Recopa Sudamericana con el Santos. (Difusión)

Santos Año Partidos Goles Promedio 2009 48 14 0.29 2010 60 42 0.70 2011 47 24 0.51 2012 47 43 0.91 2013 23 13 0.57

Neymar se viste de azulgrana

Neymar interesó a los más grandes de Europa desde sus primeras apariciones en el Santos. Preguntaron por él, Real Madrid , Manchester United y FC Barcelona. Al final, el crack brasileño se decantó por la oferta de los azulgranas. En el 2013, Sandro Rosell, presidente de los ‘Culés’ en aquel entonces, les dijo a todos que había pagado 57 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, años después una serie de documentos probaron que el verdadero monto ascendía a 134 millones. Por un monto u otro, la realidad era que ‘Ney’ por fin iba a jugar con Messi.



El brasileño debutó oficialmente en el Barcelona el 18 de agosto de 2013 en la primera fecha de LaLiga. Pasaron tres días y llegó su primer gol. En la Supercopa de España ante el Atlético de Madrid, el crack marcó uno de los tantos con que el club azulgrana se coronaría campeón. Ese iba a ser el único título de Neymar y sus nuevos compañeros en la temporada 2013/14. Fue uno de los peores años en cuanto a lo colectivo. Sin embargo, con la llegada de Luis Enrique al banquillo, en reemplazo de Gerardo Martino, todo cambiaría para los catalanes.



Neymar en su primer partido con el FC Barcelona. (Getty) Neymar en su primer partido con el FC Barcelona. (Getty)

En una espectacular temporada de Luis Suárez, Lionel Messi y Neymar, el FC Barcelona volvió a dominar el mundo. Como en el 2009 con Guardiola como DT, los ‘Culés’ lograron el triplete, el segundo de su historia. Liga, Champions y Copa del Rey. Aunque la figura máxima fue Leo, del entonces ‘11’ azulgrana no se puede decir menos. Marcó goles claves en tamaña gesta. Por ejemplo, en las semifinales ante el Bayern Munich, o en la final en el estadio Olímpico de Berlín ante la Juventus, cuando marcó el 3-1 definitivo para la obtención de la quinta de Europa.



Las siguientes dos temporadas de Neymar en el Barcelona no iban a ser tan espectaculares como la que había pasado. Si bien los 'Culés' ganaron Liga y Copa nuevamente, la Champions se les escapó de las manos apenas en los cuartos de final ante el Atlético de Madrid. La historia se iba repetir un curso más tarde en la misma instancia ante la Juventus. El aquel entonces equipo de Luis Enrique perdió también el campeonato liguero ante Real Madrid. Las cosas para Neymar no estaban saliendo bien. Sin contar que desde su llegada al Camp Nou, nunca dejó de vivir a la sombra de Messi. Un cambio de aires era necesario.



Neymar ganó su primera Champions League con FC Barcelona en el 2015. (Getty) Neymar ganó su primera Champions League con FC Barcelona en el 2015. (Getty)

FC Barcelona Temporada Partidos Goles Promedio 2013-14 41 15 0.37 2014-15 51 39 0.76 2015-16 49 31 0.63 2016-17 45 20 0.44

El fichaje más caro de la historia

“Quería un reto más grande”, explicó Neymar el primer sábado de agosto de 2017, día de su presentación en el PSG. Dejando al mundo con la boca abierta y a los hinchas del Barcelona con una llaga en el orgullo, el brasileño se convirtió por 222 millones de euros en el fichaje más caro de la historia. El tercer mejor jugador del mundo había cambiado la Sagrada Familia por la Torre Eiffel. En Camp Nou, el crack al que muchos consideraban el verdadero artífice de la remontada ante el París ese mismo año, había pasado a ser un personaje no grato.



El 13 de agosto, Neymar debuta con gol en la victoria 3 a 0 en su visita al EA Guingamp , para la segunda fecha marca doblete en la goleada 6 por 2 sobre el Toulouse. El brasileño se encontraba en un romance inacabable con las redes. El PSG pensó que había encontrado por fin a su ‘caballito’ de batalla para la Champions League. Sin embargo, ni todos los millones del presidente Nasser Al Khelaifi evitaron que el delantero sufra una de las peores lesiones de su carrera.



En un partido de la Copa de Francia, Neymar se fracturó un hueso del pie derecho y no volvió a jugar más en la temporada 2017-18. El PSG lo extrañó en la vuelta de los octavos de final ante el Real Madrid. No había más que hacer. Con el Mundial 2018 en la mira, el brasileño prefirió quedarse en su país para la lograr una recuperación total. La campaña siguiente tendría que ser la de su consolidación en París.



Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros desde el FC Barcelona. (Getty) Neymar llegó al PSG por 222 millones de euros desde el FC Barcelona. (Getty)

PSG Temporada Partidos Goles Promedio 2017-18 30 29 0.97 2018-19 23 20 0.84

Su paso por la selección de Brasil

Como la mayoría de estrellas mundiales, Neymar brilló con su selección desde muy joven. Jugó el Mundial Sub 17 de Nigeria en 2009 y al año siguiente, tras el Mundial de Sudáfrica al que Dunga no quiso llevarlo, hizo su debut con la absoluta en un amistoso ante Estados Unidos el 10 de agosto. Fue titular, vistió la camiseta 11 y marcó un gol de cabeza. Aunque se estaba convirtiendo en la figura de una renovada ‘Canarinha’, los éxitos todavía no llegaban. Es así que recién en el 2013 y de la mano del brasileño, el equipo que en ese entonces era dirigido por Scolari, gana la Copa Confederaciones ante España.



Un año siguiente, con Brasil como anfitrión del Mundial 2014, muchos daban por hecho que el ‘Scratch’ se llevaría el título. Sin embargo, la suerte nunca estuvo de su lado. Neymar se lesionó en los cuartos de final ante Colombia y no jugó más. Desde su casa vio a una aplanadora llamada Alemania acabar con los sueños de un equipo que como local buscaba bordar la sexta estrella en su camiseta. Como en la vida, el fútbol tenía para Neymar una revancha preparada.



Dos años después del fracaso en el Mundial 2014, Brasil se puso como meta ganar la medalla olímpica en Río de Janeiro. Nuevamente Neymar fue el guía de una selección a la que solo le faltaba ese título en el palmarés. Aunque el inicio no fue de los mejores tras dos empates ante Irak y Sudáfrica, el ‘Scratch’ alcanzó su pico rendimiento con el transcurrir de los partidos. Es así que en la final, ‘Ney’ y compañía se topan con Alemania. En una dramática definición de penales, el exjugador del Barcelona le da a su país la presea dorada. En un auténtico gesto de desahogo, Neymar se tiró a llorar sobre el césped del estadio Maracaná. La tarea estaba hecha.



Neymar marcó el penal con que Brasil ganó su primer oro olímpico en Río 2016. (Getty) Neymar marcó el penal con que Brasil ganó su primer oro olímpico en Río 2016. (Getty)

Selección de Brasil Categoría Partidos Goles Promedio Sub 17 3 1 0.33 Sub 20 7 9 1.29 Olímpica 14 8 0.57 Absoluta 96 60 0.63

La vida privada de Neymar

Así como en el fútbol, la vida privada de Neymar fue un tema público desde sus primeras temporadas. Con solo 19 años, el brasileño se convirtió en padre de, hasta el momento, su único hijo David Lucca. La madre del pequeño heredero de ‘Ney’ es Carolina Dantas, el primer amor del crack sudamericano. Y si de relaciones sentimentales hablamos, es imposible dejar de mencionar a Bruna Marquezine, la ‘eterna novia’ de Neymar, como la llaman en Brasil. Fueron varias veces las que terminó y retomó su amorío. La última vez que acabaron parece ser la definitiva.



Neymar es también conocido por su fe cristiana, habla de su fe diciendo: "La vida solo tiene sentido cuando nuestro máximo ideal es servir a Cristo!". Antes de cada partido, también publica una foto en su cuenta Instagram diciendo: "Que Dios nos bendiga y nos proteja".



Neymar tuvo su primer y hasta el momento su único hijo cuando tenía 19 años de edad. (Getty) Neymar tuvo su primer y hasta el momento su único hijo cuando tenía 19 años de edad. (Getty)

Los títulos de Neymar en su carrera