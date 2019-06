Neymar en un gran lío: Policía lo visitó en el entrenamiento de Brasil para tratar caso de violación sexual

Neymar fue denunciado por violación sexual y la Policía de Brasil no ha tardado en llegar a la sede de los entrenamientos del 'Scratch' para empezar con las averiguaciones del caso. Para sorpresa de todos, un vehículo de la policía civil se estacionó en la puerta de Granja Comary en Teresopolis para esperar la llegada del astro del PSG.



Para mala suerte de los efectivos policiales, Neymar nunca llegó al entrenamiento de Brasil. De todas formas, el agente Bruno Gilaberte decidió reunir datos sobre el caso de violación dentro de Granja Comary. Después de una hora de recolectar información, partió con destino a la comisaria.



Horas antes de la visita de la Policía, Neymar no dudó en defenderse de la denuncia por estupro en su contra. El atacante del PSG explicó que las relaciones sexuales con la demandante fueron consentidas y nunca hubo delito.

"Estoy siendo acusado de violación. Es una palabra pesada, es algo muy fuerte, pero es lo que está ocurriendo. Esto me sorprendió, fue algo muy feo, muy triste, porque quien me conoce sabe qué tipo de persona soy, sabe que nunca haría una cosa así", dijo Neymar en su video.



"Son momentos íntimos, pero es necesario exponerlos para probar que realmente no ocurrió nada de más", afirma Neymar, antes de dedicar varios minutos del video a mostrar el supuesto intercambio de mensajes amorosos y eróticos por WhatsAapp, entre los meses de marzo y mayo, incluidas fotos de la joven desnuda o en ropa interior.

► Denuncia una extorsión: Neymar difundió mensajes y fotos íntimas con mujer que lo acusó de violación



► Como Binacional o Leicester City: los equipos sorpresa que levantaron un campeonato [FOTOS]



► Ganó la Champions y Real Madrid vuelve a buscarlo: el 'bombazo' que prepara Florentino para el 2019-20



► El héroe que no tuvo el año pasado: la brutal doble ataja de Alisson en la Final de Champions League [VIDEO]