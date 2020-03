Tal y como sucedió en el 2016, cuando él guió al ‘Scratch’ a conseguir el único título que le faltaba en sus vitrinas. La Federación Brasileña quiere repetir la gesta de los últimos Juegos Olímpicos, pero esta vez en Tokyo 2020 con Neymar como figura de la selección brasileña de fútbol. Y según adelantó ‘Globoesporte’, el presidente del organismo Rogerio Caboclo ha iniciado conversaciones con el PSG para contar con el delantero en el certamen que inicia el próximo 24 de julio.

De acuerdo al medio brasileño, Caboclo ha estado hablando con Nasser Al-Khelaïfi, dueño del cuadro parisino, para intentar convencerlo de contar con Neymar. El mandamás del cuadro francés debe responder pronto, pues también tiene la solicitud de los propios ‘galos’ por Mbappé.

Neymar ya ha manifestado su deseo de disputar los Juegos, aunque vale resaltar que éstos no son una competición FIFA, por lo que los clubes no están obligados a ceder jugadores si estos no quieren.

Los del Madrid también irían a Tokyo

En una entrevista que brindó hace dos semanas al Diario As, el técnico de Brasil Sub 23 André Jardine apuntó lo importante que sería contar con los cuatro jugadores del Real Madrid que están en edad de participar de los Juegos.

“Cuento con ellos para la cita. Dependerá del momento que atraviesen. Rodrygo, Vinicius y Militao, y ahora Reinier, son importantes si pueden venir”, aseguró.

