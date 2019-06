Los golpes de Neymar: ‘Día de Franco’, la columna de Franco Lostaunau

Al día siguiente de sufrir la lesión que lo dejó fuera de la Copa América , el astro del fútbol brasileño, Neymar , publicó una foto de su tobillo hinchado con una leyenda que decía “después de la tempestad viene la calma”. Esa imagen del pie derecho y el pequeño texto representaban mucho más que una rotura de ligamentos, era una manifestación a gritos del terrible momento personal que atraviesa.



Si Neymar tuviera la máquina del tiempo que construyó el “Doc” Emmett Brown en Volver al Futuro, a lo mejor iría al principio del año a buscarse a sí mismo para advertirse sobre las lesiones que lo iban a aquejar antes de torneos importantes y, principalmente, para contarle de una modelo que lo involucraría en serios escándalos legales.



Aprovechando el DeLorean, talvez retrocedería un poco más para ir al momento exacto en el que decidió abandonar el Barcelona para buscar mayor protagonismo en el PSG. A partir de esa elección su rendimiento cayó. Fue a Francia por la gloria mundial y lo que consiguió sólo fueron títulos nacionales. Dejó las risas y abrazos con Lionel Messi y Luis Suárez para obtener disputas y peleas con Edinson Cavani o Kylian Mbappe. Además, en los partidos más importantes de las dos temporadas que tiene en el equipo de Paris, se lesionó.



Primero en los octavos de final de la Champions 2017-18 ante el Real Madrid, cuando se perdió la definición por otro problema en el tobillo y quedaron eliminados. Y después, al año siguiente se fracturó el quinto metatarsiano del pie derecho y no pudo estar en los octavos frente al Manchester United, también se fueron del torneo.



Aunque ahora se pierda un campeonato tan importante como la Copa América, todas las lesiones que ha sufrido Ney hoy parecen los males menores tras la acusación de abuso sexual de la modelo brasileña Najila Trinidade Mendes de Souza. La joven de 26 años contó que se conocieron a través del Instagram y luego intercambiaron mensajes para encontrarse en Paris. Una vez en la capital gala, se vieron en un hotel en donde la modelo afirmó que él se mostró agresivo y tras discutir abusó de ella. Por su parte, Neymar aceptó haber tenido relaciones con Najila Trinidade pero consentidas. Asimismo, hizo públicas conversaciones de WhatsApp con fotos intimas incluidas. Situación que lo puede perjudicar por delito contra la privacidad.



Cada uno dice tener pruebas contundentes de lo que defiende y ya todo está en manos de la justicia brasileña. Lo cierto es que Neymar indudablemente ya se vio perjudicado en su vida personal y hasta en su vida profesional. Según medios de Brasil, algunas marcas no están dispuestas a esperar la resolución del caso y han puesto en stand by su patrocinio. Sin embargo, la gran mayoría del pueblo brasileño ha demostrado su afecto para con Neymar y hasta el presidente Jair Bolsonaro lo fue a visitar dándole su apoyo.



Hasta el momento Ney atraviesa uno de sus peores años en cuanto a lo deportivo y aún no se sabe qué es lo que le puede pasar con la denuncia, lo que es seguro es que, si tuviera la máquina del tiempo, escaparía a toda velocidad de este 2019 que sólo le trajo duros golpes.