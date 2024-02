El Brasileirao comenzará en el mes de abril (el día 14) y abre los focos de atención por su gran competitividad a nivel mundial. En los últimos años, han recibido a futbolistas exitosos que han pasado su talento por este país de Sudamérica. El calendario es otro de los factores que hace planteles más largos con jugadores de jerarquía y, precisamente, hay uno de ellos que quiere dar la sorpresa con un fichaje que dejará perplejos a todos: Vasco da Gama. Sí, el equipo negro y blanco podría incorporar a un jugador top de Europa.

Si bien es cierto, temieron por el descenso en la campaña anterior, los cariocas cerraron el año de la mejor manera, alcanzado la posición 15 que los dejó en Primera División. A pesar de no acceder a competencias internacionales, tienen un gran impulso con Ramón Díaz como DT y buscarán en el mercado de Europa a un ex campeón del mundo: Oliver Giroud.

Lo particular es que, como ocurrió en casos anteriores hasta con otras instituciones, quienes comenzaron con esta idea fueron los propios fanáticos del club, que invadieron en multitud las redes sociales del ex delantero del Arsenal, Chelsea y que actualmente juega en el Milan. Su presente no es de los mejores, por lo que toma fuerza su llegada.

Los aficionados colmaron las redes sociales con comentarios y fueron directo a la cuenta del futbolista francés en Instagram. La idea surgió por una publicación de la Ligue 1 de Francia, donde aparece Oliver Giroud, junto a Dimitri Payet, actual integrante de la escuadra. Ambos estaban vistiendo la camiseta de la Selección de Francia.

Oliver Giroud y Dimitri Payet podrían reencontrarse en Vasco. (Foto: Captura)

“Imagina a este dúo juntos de nuevo...”, fue la leyenda que acompañó la imagen. Horas después, periodistas brasileños confirmaron una posible reunión con el delantero de 37 años, buscando definir cuál será su futuro, teniendo en cuenta este apoyo masivo, reflejado en las redes sociales del campeón del Mundial Rusia 2018, donde no anotó, pero fue clave en las asistencias.

¿Cuál es el presente de Giroud en Milan?

Con un contrato próximo a llegar a su fin y, teniendo en cuenta su edad (37 años), no parece nada descabellado que Oliver Giroud pueda jugar en Brasil o, al menos, salir de Milan a final de temporada. Por ahora, los ‘rossoneros’ no se han acercado a hablar con el delantero que finaliza su vinculo en el mes de junio.

Además, el periodista italiano Matteo Moretto, del diario Relevo, afirmó que Giroud agradecería un desafío fuera de Europa, por lo que analizaría propuestas de la MLS, Arabia Saudita o incluso un nuevo mercado: Brasil. Además, hay una buena relación de amistad con Payet, que podría abrir puertas a su llegada.

En la actual temporada, la tercera que Giroud lleva con el Milan, el francés suma 13 goles y 10 asistencias en 30 partidos. Además del rossonero, el goleador jugó en el Chelsea y el Arsenal, como las camisetas de mayor trascendencia que vistió.

Oliver Giroud termina contrato con Milan en junio de 2024. (Foto: AFP)





