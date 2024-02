En el Estadio Diego Armando Maradona, Barcelona vs. Napoli chocan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE TV por el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, este miércoles 21 de febrero. El partido, que será clave para ambas escuadras, arrancará a las 03:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y 09:00 p.m. (horario español). Además, va en TRANSMISIÓN OFICIAL LIVE AHORA por ESPN para América Latina, mientras que Movistar será la señal encargada pasar el duelo en España. Revisa en las siguientes líneas la mejor previa que solo Depor puede ofrecerte.

El conjunto culé, del que se esperaba un inicio diferente en el 2024, logró dominar el Grupo H en la competición, acumulando 12 puntos después de cuatro victorias y dos derrotas. Esta actuación les aseguró su presencia en las etapas actuales de la Liga de Campeones. Además, su reciente triunfo por 2-1 sobre el Celta de Vigo en LaLiga, donde Robert Lewandowski anotó dos goles, añade impulso a su desempeño.

El reciente triunfo ha sido crucial para la revitalización del cuadro dirigido por Xavi. En los últimos cuatro encuentros, han cosechado tres victorias y un empate, lo que representa un cambio significativo tras una serie de contratiempos que los habían distanciado de la pelea por LaLiga. Además, los catalanes perdieron la Supercopa de España y han sido eliminados de la Copa del Rey, por lo que ahora deben concentrar todos sus esfuerzos en Champions.

Para el duelo venidero, Hernández podría contar nuevamente con Joao Félix, quien ha estado ausente durante tres semanas debido a una lesión en el ligamento lateral externo de su tobillo derecho sufrida durante un entrenamiento. Esta afección lo ha mantenido fuera de los últimos tres partidos contra Osasuna, Granada y Celta. El portugués podría ser incluido en la lista de convocados para el viaje a Nápoles.

Mientras tanto, el Napoli está experimentando un período difícil. El entrenador italiano Walter Mazzarri no ha logrado revertir el mal comienzo que tuvo su predecesor, el francés Rudi García, a quien reemplazó en noviembre. Ahora, el conjunto italiano está considerando realizar su segundo cambio de DT de la temporada, justo antes de enfrentarse al Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones.

La continuidad de Mazzarri en la temporada está en riesgo. El empate reciente contra el Génova (1-1) ha agravado la crisis. Actualmente, se encuentran distanciados de la contienda por el título, ocupando el noveno lugar con 36 puntos, a una distancia considerable de los líderes del Inter por 27 puntos. En 17 partidos jugados, solo han logrado 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas. Ahora, los Azules se enfrentarán al desafío de buscar una mejora frente a los blaugranas.

¿A qué hora juegan Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Napoli se miden por los octavos de Champions League. El partido de ida se jugará el miércoles 21 de febrero desde las 03:00 p.m., en el horario de Perú, Ecuador y Colombia. En países como Argentina, Chile, Brasil y Uruguay iniciará a las 05:00 p.m.; mientras que en España comenzará a partir de las 9:00 p.m.

¿En qué canales ver Barcelona vs. Napoli?

Barcelona vs. Napoli será transmitido a través de las señales de ESPN, STAR Plus, Movistar La Liga de Campeones y HBO Max. Asimismo, recomendamos no verlo por Futbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que en Depor te traemos el minuto a minuto y las incidencias del compromiso. No te lo puedes perder.

Barcelona vs. Napoli: ¿dónde se juega?





Sigue el canal de Depor en WhatsApp , en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Antoine Griezmann recibe distinción en Atlético de Madrid