vs. se medirán EN VIVO y EN DIRECTO, por un amistoso de preparación rumbo al Mundial 2026, el cual se jugará en el Estadio Maracaná. ¿Qué canales transmitirán este compromiso? Podrás acceder a este choque a través de las señales de SporTV para Brasil, además de Deportes RPC y Canal de Panamá para territorio panameño. Un detalle importante: no lo busques por Fútbol Libre TV. Revisa todos los detalles por la web de Depor desde las 4:30 p.m. (horario en Perú, con dos horas más en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay).

Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
Brasil vs. Panamá se enfrentan en amistoso internacional. (Video: CBF)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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