La sacó barata: Paolo Guerrero fue castigado con dos partidos por insultar al árbitro Flávio Oliveira

En la previa del partido entre Perú vs Uruguay, Paolo Guerrero ha conocido su sanción por parte del Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil: dos partidos de suspensión tras proferir insultos contra el árbitro Luiz Flávio Oliveira en duelo ante Flamengo en septiembre pasado.



“Expulsado por ofender al cuarto árbitro, el Sr. Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio, diciendo las siguientes palabras: “Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)”. Luego se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: “Fuck you, fuck you, fuck you”, necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego”, dice el documento.