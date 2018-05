Flamengo vs. Ponte Preta se enfrentan este jueves 10 de mayo por la vuelta de octavos de final de la Copa de Brasil. El partido se jugará en el Estadio Maracaná desde las 5:30 p.m. (hora peruana). Con Paolo Guerrero y Miguel Trauco en lista de convocados, el 'Mengao' va por el pase a cuartos de final, con la ventaja de haber ganado 1-0 en el choque de ida.

Mientras que en el Brasileirao vive un estupendo momento -líder solitario-, en la Copa Libertadores, la situación no es tan así. Y es que el Flamengo no asegura su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Pero no es momento de pensar en el torneo de clubes más importante de Sudamérica.

Flamengo vs. Ponte Preta: horarios en el mundo

País Hora México 5:30 p.m. Perú 5:30 p.m. Colombia 5:30 p.m. Ecuador 5:30 p.m. Venezuela 6:30 p.m. Bolivia 6:30 p.m. Paraguay 7:30 p.m. Chile 7:30 p.m. Uruguay 7:30 p.m. Argentina 7:30 p.m. España 00:30 a.m.

Flamengo tiene la oportunidad de meterse entre los ocho mejores equipos de la Copa de Brasil. Y para ello, contará con Paolo Guerrero, el peruano que cumplió su sanción de seis meses impuesta por la FIFA, y retornó el domingo pasado en la victoria ante Internacional.



"Tenemos que ir con el pensamiento real, que la llave aún está abierta. Conseguimos apenas un buen resultado en la ida, pero tenemos que mantenerlo en la vuelta, pues Ponte Preta también querrá ganar. Es necesario mostrar la intensidad exhibida en juegos anteriores", dijo el entrenador del 'Fla', Mauricio Barbieri, en la previa.



Ponte Preta , que eliminó a Nautico en la fase previa, viene de ganarle al Guaraní por la Serie B de Brasil. El elenco paulista, en la Segunda, está en el noveno puesto con apenas 6 puntos.

Flamengo: Diego Alves, Rodinei, Réver, Léo Duarte y Renê; Gustavo Cuéllar, Lucas Paquetá y Éverton Ribeiro; Geuvânio, Henrique Dourado (Paolo Guerrero) y Vinícius Junior

Ponte Preta: Ivan, Ygor, Renan Fonseca, Reynaldo y Marciel; André Castro, Paulinho y Tiago Real; Felipe Saraiva, Fellipe Cardoso y Junior Santos