Si bien la Selección de Brasil se encuentra en buenas manos con Tite, con quien han clasificado a la Copa del Mundo Qatar 2022 como líderes de las Eliminatorias sin haber perdido un solo partido, muchos en el país carioca se ilusionaron con la posible llegada de Pep Guardiola. Sin embargo, el técnico del Manchester City rechazo de plano el hecho de dirigir a la ‘Canarinha’, más si por ahora tiene como prioridad sus proyectos con los ‘Citizens’.

En la conferencia de prensa previa al duelo que sostendrá su equipo con el Liverpool por el liderato de la Premier League, el estratega catalán fue consultado sobre este rumor y no tuvo problemas en desechar toda chance de hacerse cargo del equipo de Neymar cuando termine el Mundial.

“Tengo contrato aquí (con el City) y estoy muy feliz”, manifestó rotundamente el de Santpedor al ser interrogado por un periodista británico. Asimismo, dejando en claro su compromiso con la institución a la que ahora dirige, acotó que “por mí me quedaría para siempre en el City, no puedo estar en un sitio mejor”.

Pep Guardiola no es un DT que entre en rodeos, pues siempre se ha caracterizado en decir las cosas de frente y sin filtros. “Si por mí fuera ampliaría mi contrato por diez años, pero no puedo hacerlo. Ahora no es el momento de entrenar a Brasil”, sentenció el extécnico del FC Barcelona.

Gabriel Jesús o Roberto Firmino: solo uno para Tite

En una entrevista exclusiva con la cadena ESPN, Tite fue consultado sobre la posibilidad de elegir entre Gabriel Jesús y Roberto Firmino como el delantero titular de la Selección de Brasil. Si bien vienen jugando en posiciones diferentes –el del City se ha reconvertido casi en un extremo desde hace un par de temporadas–, podría haber una disputa sana por un lugar en la lista que irá a Qatar.

“Entiendo tu pregunta, pero no responderé. Tenemos ocho meses hasta entonces, por lo que todos estos factores son importantes. Conozco el potencial real de Firmino y su recuperación. Daremos todas las condiciones extras, tanto de seguimiento, como ocurre ahora, de entrenamientos, de interacciones con ellos individualmente, con sus clubes, con sus entrenadores cuando haya una vacante, con sus preparadores físicos”, respondió Tite.

Finalmente, al estratega de 60 años también le preguntaron sobre si su selección está en condiciones de jugar algún día como el Manchester City, un equipo que domina casi todos sus partidos y practica un juego que avasalla a sus rivales hasta dejarlos contra las cuerdas.

“Parte de tu pregunta la respondiste tu mismo. El tiempo no permite eso. Las ideas son compatibles, se asocian ideas de sus equipos, lo que hacen los jugadores en sus posiciones, funciones y aportan a la idea de fútbol de la selección brasileña. Disfrutar el mayor tiempo posible, eso sí... (...) Tratamos de observar y tratamos de traer lo que hace el jugador en su club y estructura para que lo haga en la selección”, puntualizó el extécnico del Corinthians.





