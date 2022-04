Manchester United volvió a decepcionar a sus hinchas este sábado en Goodison Park. El equipo liderado por Cristiano Ronaldo cayó por 1-0 ante Everton y sigue sin despertar en la Premier League. Los rojos marchan en la séptima posición, a tres unidades del cuarto lugar, el cual, da el pase directo a la próxima Champions League.

El quedarse fuera de la máxima competición continental es algo que no se encuentra en la cabeza de ‘CR7′ y compañía; sin embargo, si siguen a este ritmo, está muy cerca de suceder. Año tras año nos acostumbramos a ver a la estrella portuguesa peleando el torneo europeo y el no poder conseguir un cupo sería considerado una verdadera catástrofe.

Para poder encontrar una temporada en la que Cristiano no jugó cuna Champions League, tenemos que retroceder hasta el 2002/2003, cuando aún era parte del plantel del Sporting Club de Portugal; luego ficharía por el United y jugaría en todas las ediciones de la competencia.

El ‘Comandante’ ha disputado la ‘Orejona’ con Mancheste United, Real Madrid y Juventus. Ganó una con los ‘Red Devils’ y cuatro con los merengues. Además, es el máximo anotador en la historia del torneo con 140 tantos.

En un principio no era un delantero puro, y no marcó hasta su 27º partido de la UEFA Champions League durante su primera etapa en el Manchester United. Sin embargo, después de pasar de la banda a una posición más centrada, el portugués empezó a ver puerta con una regularidad asombrosa, y continuó acumulando grandes cifras después de dejar Old Trafford por el Real Madrid.

El 14 de febrero de 2018 se convirtió en el primer jugador en llegar a los 100 goles en la UEFA Champions League, alcanzando su centenario en su 144ª participación.

Ronaldo es el único jugador hasta la fecha que ha marcado en tres finales de la UEFA Champions League. Al igual que Messi, ha marcado ocho hat-tricks en la UEFA Champions League.

Con la caída ante Everton, Manchester United se queda séptimo, con 51 puntos, a tres de la clasificación al torneo, pero con un partido más que el Tottenham Hotspur. A los de Ralf Rangnick les quedan siete partidos para intentar entrar en la máxima competición continental.

