Marquen los calendarios: ¿cuándo y contra quién volverá a jugar Paolo Guerrero tras ser suspendido en Brasil?

No es más que un hasta luego. Luego de conocerse la sanción de dos partidos impuesta por el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil (STJD) contra Paolo Guerrero , el delantero peruano y el Internacional de Porto Alegre , club donde milita, pueden respirar tranquilos porque su regreso a las canchas se dará mucho antes de lo pensado. Una buena noticia para el 'Colorado', que se encuentra en la pelea por un cupo a la próxima fase de grupos de la Copa Libertadores.

Si bien es cierto que Guerrero no podrá defender los colores del Internacional este domingo por encontrarse concentrado con la Selección Peruana de cara al duelo ante su similar de Uruguay, el 'Depredador' -ya con la sanción vigente- tampoco podrá estar con los suyos contra Avaí (17/10). No obstante, el goleador histórico de la 'Bicolor' reaparecerá el 20 de octubre ante Vasco da Gama en el estadio Beira Río de Porto Alegre, fecha en la que se cumple la sanción del STJD.

Como se recordará, el experimentado atacante del Internacional de Porto Alegre perdió los papeles el pasado 25 de setiembre tras sufrir un corte en la ceja. Reclamó airadamente y terminó viendo la tarjeta roja en el duelo contra Flamengo. La decisión del árbitro enfureció más al exdelantero del Bayern Munich, quien insultó al juez del partido y protagonizó gestos obscenos.



"Expulsado por ofender al cuarto árbitro, Grazianni Maciel Rocha, con su dedo medio y diciendo las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you (jódete, jódete, jódete)'. Tras esto, se dirige hacia mí, golpeando el aire, pateando el piso y pronunciando las siguientes palabras: 'Fuck you, fuck you, fuck you', necesitando que sus compañeros de equipo lo sujeten para dejar el campo de juego", dice el texto respecto a Guerrero.



¿De qué se le acusaba a Paolo Guerrero?

El atacante peruano era quien la tenía más complicada de todos los señalados, pues son dos faltas del Código Brasileño de Justicia Deportiva (CBJD) en las que habría incurrido: el Art. 243-F (dos veces): ofender a alguien en su honor. Penalidad: multa de 100 mil reales y suspensión de uno a seis partidos; y por el Art. 258-A: burlarse del público durante el partido, prueba o equivalente. Penalidad: suspensión de dos a seis partidos.



Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia Deportiva de Brasil finalmente resolvió sancionar a Paolo Guerrero solo por dos partidos, considerando que el peruano sí irrespetuó el arbitraje, pero que no tuvo participación en la falta de provocar multitud, denuncia por la cual fue absuelto. Ojo, esta decisión sobre el jugador del Internacional está sujeta a una apelación de los demandantes y podría llegar al pleno del STJD.

