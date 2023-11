Rodrygo fue titular en la derrota que sufrió la Selección de Brasil ante Argentina (1-0), por la sexta jornada de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Unos días después, este jueves, el jugador del Real Madrid utilizó sus redes sociales para denunciar una campaña racista en su contra. Según el delantero, tuvo que realizar unos ajustes a sus cuentas, debido a que sus anteriores publicaciones solo tenían comentarios de odio, deplorables, que no tenían nada que ver con el fútbol.

“Los racistas siempre están activos. Mis redes sociales fueron invadidas de insultos y todo tipo de tonterías. ¡Está ahí para que todos lo vean!”, fueron las primeras palabras del exatacante del Santos, quien no suele hacer este tipo de denuncias, pero sí apoya en todo momento a los que lo hacen, como su compañero de la ‘Casa Blanca’, Vinícius Júnior.

“Si no hacemos lo que ellos quieren, si no nos comportamos como ellos creen que debemos, si usamos algo que les molesta, si no agachamos la cabeza cuando nos atacan, si ocupamos espacios que ellos creen son solo suyos, los racistas actúan con este comportamiento criminal. Para su mala suerte: ¡No pararemos!”, concluyó.

Al carioca le insultaron, le pusieron íconos de un plátano, entre otras cosas denigrantes. Como era de esperarse, recibió el apoyo de muchas personas e incluso del club que lo vio nacer, Santos. “Estamos contigo, chico del pueblo. ¡Los racistas no pasarán!”, sostuvo el ‘Peixe’.





Rodrygo y su pelea con Lionel Messi

Antes de que iniciara el partido (tras los incidentes en las tribunas del Maracaná), se produjo un pequeña pelea entre Rodrygo Goes y Lionel Messi. La figura de la ‘Canarinha’, quien llevaba la ‘10′ en la espalda, le habría increpado al rosarino por tomar la decisión de irse al vestuario. “Están actuando como cobardes, ¿no quieren jugar el partido?”, habría mencionado el futbolista del Real Madrid.

A lo que el jugador del Inter Miami, ocho veces ganador del Balón de Oro, habría contestado: “Somos campeones del mundo, ¿por qué somos cobardes?”. Afortunadamente, el encontrón no pasó a mayores y ambos se pusieron a jugar el partido. Finalmente, fue 1-0 para la ‘Albiceleste’, tras un certero cabezazo del defensor Nicolás Otamendi en el segundo tiempo.

Rodrygo tuvo una pelea con Messi antes del partido. (Foto: Getty Images)

El mal momento de Brasil en las Eliminatorias

Brasil está viviendo uno de sus peores momentos en las Eliminatorias Sudamericanas. Con la derrota ante Argentina, se quedó con 7 puntos y se ubica en la sexta posición, por detrás de Ecuador (8), Venezuela (9), Colombia (12), Uruguay (13) y Argentina (15). Además, enlaza tres derrotas consecutivas y está a una caída más de su peor racha histórica.

Por si fuera poco, la ‘Verdeamarela’ perdió por primera vez como local en la historia de las Eliminatorias. Disputó 65 partidos, de los cuales ganó 51, empató 13 y perdió 1. Tiene 172 goles a favor y 30 en contra. ¿Cuánto tiempo le duró el invicto? Sesenta y nueve años porque su primer partido fue un 1-0 ante Chile en marzo de 1954.





