Para Kevin Serna, llegar a Fluminense significó un sueño. No cabe dudas que el extremo colombiano de 26 años pasa por uno de los puntos más altos de su carrera y busca aprovecharlo al máximo. Tras su partida de Alianza Lima, partió hacia Brasil para formar parte de las filas del ‘Flu’, equipo que se mostró interesado y concretó su venta de una manera inmediata. El pasado miércoles 24 de julio debutó ante Palmeiras, ingresando en el segundo tiempo para colaborar con la asistencia del único gol del partido. Con la algarabía latente, mostró sus impresiones de su primer partido, dejando claro que buscará revertir el mal momento de la institución.

“Sabía que Fluminense no estaba atravesando una buena etapa y no deja de ser un club muy grande, el campeón de la Libertadores. Para cualquier jugador, es un paso muy importante, sin importar el momento que esté pasando. Es un paso muy importante para mi carrera. Me gusta asumir retos. Vi que era una oportunidad muy linda para mí porque quiero venir a hacer historia. Espero aportar, sé que esta etapa va a pasar y el equipo a volver donde pertenece”, manifestó en conferencia de prensa.

En Perú, Kevin Serna se caracterizó por ser un jugador muy rápido que - teniendo en cuenta su posición de extremo - lideraba los contragolpes y ponía en apuros a los defensas rivales. En su debut con el ‘Flu’ su asistencia llegó por un desborde desde la banda izquierda, para centrar al área y encontrar a John Arias, una fórmula que fue habitual en su paso por Alianza Lima, ADT y Los Chankas.

“Sabía que no era un partido fácil, pero son esos que uno como jugador quiere estar, quiere entrar y aportar. Cuando el ‘profe’ me dijo para entrar, me preparé para aportar a mis compañeros. Me gusta mucho lo que hice: encarar y aprovechar mi velocidad, juego rápido, teniendo la personalidad del mano a mano para desbordar, buscando un compañero. Feliz de poder demostrarlo”, contó.

"Ayrton Serna", el nuevo apodo de Kevin Serna en Fluminense. (Foto: Getty Images)

Respecto a su relación con el resto del plantel, contó que ha tenido mayor interacción con su compatriota John Arias: “He hablado mucho con Arias porque me ha aconsejado y enseñado cosas que eran nuevas para mí. Trato de escucharlo para irme acoplando lo más rápido posible. Agradecerle a mis compañeros, me siento feliz por el recibimiento que he tenido con todos”.

Fluminense no ha sido esquivo al buen nivel que mostró Serna en Alianza Lima. En Copa Libertadores 2024, se enfrentaron en dos ocasiones, en las cuales acumuló un total de tres goles. Si bien la escuadra blanquiazul ocupó el cuarto lugar en la fase de grupos, sus actuaciones valieron para gestionar este fichaje.

“Tuve la fortuna de hacer buenas actuaciones con Alianza Lima y pude marcarles. Cuando vine a jugar acá, la torcida se hizo sentir. Ahora que estoy de este lado, es mucho mejor. Todos los mensajes son de bienvenida, algo que como jugador llena de confianza. Es muy especial y espero devolver la confianza dentro del campo de juego”, expresó visiblemente emocionado.

Por último, agregó: “Uno como jugador siempre sueña que un club grande se fija en ti. Me causó sorpresa porque pensé que iba a tomar a fin de año un llamado, pero me dijeron ahorita y le dije al empresario que haga lo que deba hacer para que las cosas se den. Cuando se concretó, mi familia y yo nos mostramos sorprendidos. He quedado feliz y espero seguir con esa felicidad que sé lo que voy a hacer aquí”.





Los números de Kevin Serna en su debut con Fluminense

Ni bien pisó el verde, el colombiano se mostró decidido a lograr lo que deseaba: brillar en el mítico Maracaná. A los 46 minutos, el futbolista ingresó al campo y no tardó mucho en mostrar su gran talento con el balón. Entre sus primeras intervenciones, como lo hemos visto en la Liga 1, realizó toques en espacios reducidos con sus compañeros y, con su gran velocidad, buscó salir de la marca rival.

A los 86 minutos llegó su primera asistencia en el Brasileirao. Esto le permitió ganarse el elogio de la prensa internacional y de la hinchada del Tricolor. Según el portal estadístico Sofascore, sus 45 minutos y un poco más en el campo le valieron una puntuación de 7.30, siendo uno de los más valorados en el equipo, solo por detrás de Thiago Silva, con 7.45.

El mapa de calor muestra que la banda izquierda hacia el centro del área rival fue una de las zonas más explotadas por el futbolista colombiano. Contribuyó al equipo con dos remates en el partido, tanto desde dentro como fuera del área. También realizó 21 toques, siendo 2 de ellos clave (uno fue el gol de Jhon Arias). Su precisión en el juego recibió una puntuación de 10 puntos, mientras que las acciones creadas por cuenta propia fueron cuatro.

Su preciso juego le permitió realizar los dos regateos que hizo en el partido, siendo un dolor de cabeza para la defensa rival. Esto se refleja en sus cuatro duelos ganados, la mayoría al ras del campo. Además, perdió el balón en cuatro ocasiones. Sin embargo, todas estas estadísticas contribuyeron a que el colombiano tuviera un debut más que bueno, con una asistencia y la hinchada ganada.

Kevin Serna y su primera asistencia en el Brasileirao. (Video: Premiere)





Sigue el canal de Depor en WhatsApp, en donde encontrarás todas las claves del deporte del día.

TE PUEDE INTERESAR