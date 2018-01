Ronaldinho no volverá a pisar un campo de juego, al menos de manera profesional. Y es que su hermano y representante anunció que el hábil volante ofensivo se retiró, aunque aún no hay fecha sobre una posible despedida. Quien no se olvidó de este hecho fue otro crack que marcó historia en el mundo del fútbol: Diego Maradona.

Resulta que el campeón del Mundial con la Selección de Argentina tuvo una sentida dedicatoria hacia Ronaldinho en su cuenta oficial de Instagram. En la mencionada red social, el popular 'Pelusa' - como se le conoce en su país - le dedicó algunas líneas en su más reciente publicación.

"Gocé mucho con tu fútbol, Ronaldinho. Y como persona sos 'O rei'. ¡Te quiero mucho!", fue lo que escribió Maradona. Lo que sorprendió es que puso al ex Barcelona , AC Milan y PSG de Francia por encima de Pelé ya que al también ex Santos se le conoce con ese calificativo.

Además de 'Marado', otras estrellas del deporte rey como Lionel Messi, Iker Casillas y David Beckham le dejaron mensajes a 'Dinho' a través de las redes sociales. No será fácil asumir que no no volverá a regalar su magia con la pelota.