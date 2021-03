Las figuras brasileñas del fútbol siempre se han caracterizado por tener extravagantes cambios de ‘look’. Eso no deja atrás el enorme talento que llevan al momento de jugar al deporte rey, tal como lo hemos visto con Ronaldo Nazario, figura de la Selección de Brasil en el Mundial de Corea-Japón 2022. En aquel cita mundialista, el popular ‘Gordo’ no solo fue campeón del mundo, sino también se hizo famoso por llevar un corte de pelo algo inusual a la época.

Sports Illustrated, popular medio estadounidense, decidió hacerle una entrevista al actual presidente del Real Valladolid, donde recordó el corte de pelo que llevó en el Mundial de Corea-Japón 2002. “¡Fue horrible! Pido perdón a todas las madres que vieron a sus hijos hacerse el mismo corte de pelo”, mencionó Ronaldo.

Asimismo, el entrevistador decidió abordar más al tema y le preguntó el verdadero motivo por el cuál se realizó aquel corte de pelo. El exfutbolista del Barcelona y Real Madrid reveló que antes de la semifinal ante Turquía, este sufrió una lesión muscular. El ‘Gordo’ no quiso comunicar ante la prensa este hecho. “Entonces me corté el pelo. Vi a mis compañeros de equipo y les pregunté: ‘¿Les gusta? Y dijeron: ‘¡No, es horrible! Córtate esto’. Pero los periodistas vieron mi corte de pelo y se olvidaron de la lesión”, reveló.

Como bien sabemos, Ronaldo Nazario fue la figura de la Selección de Brasil en la semifinal ante Turquía, donde marcó el gol del triunfo. Asimismo, el brasileño volvió a brillar en la final ante la Selección de Alemania, donde anotó 2 goles, llegándose a coronar como el goleador de la competencia y, por ende, Campeón del Mundo.

Ronaldo Nazario marcó 15 y 4 asistencias en 19 partidos disputados en diferentes Copas del Mundo. Llegó a coronarse dos veces campeón del mundial de fútbol, donde además ganó el Balón de Oro del torneo (Francia 1998) y la Bota de Oro (Corea-Japón 2002). Un fenómeno.

Actualmente, Ronaldo Nazario es el presidente del Real Valladolid, actual club de LaLiga. “He nacido para trabajar, para producir”, mencionó el brasileño. “Realmente no me importa si la gente me recuerda como Ronaldo el Gordo o Ronaldo Fenómeno. He dado lo mejor de mí en todo lo que he podido. Fue una gran carrera, y ahora he empezado una nueva. Y quiero ser el mejor en esta carrera también”.





